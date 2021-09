XCMG Excavator enregistre une production cumulative et des ventes de 200 000 unités





Deux nouveaux produits d'excavation ont été lancés : XE600 et XE690 DK MAX

XUZHOU, Chine, 20 septembre 2021 /CNW/ - La division commerciale de la machinerie d'excavation de XCMG (XCMG Excavator) a fabriqué au total 200 000 excavatrices depuis sa création en 2008. Elle devient ainsi la première marque de fabricant d'équipement à atteindre ce niveau de ventes dans tout le secteur manufacturier de l'ingénierie. La 200 000e excavatrice sortie de la chaîne de montage était la XE380DK.

Forte de l'appui de géants, XCMG Excavator s'est bâti une renommée mondiale comme marque de machinerie d'excavation. En juillet 2021, les exportations totales d'excavatrices XCMG ont augmenté de 152 % par rapport à l'année précédente, le meilleur résultat du secteur.

« L'atteinte d'un niveau de production et de vente de 200 000 excavatrices marque une étape importante pour XCMG et un nouveau point de départ, a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG. Les marchés étrangers deviendront une orientation importante dans le développement de XCMG, et nous élargirons la gamme des excavatrices et des autres produits de machinerie en plus d'offrir un service complet dans les pays de l'Asie-Pacifique et de la Belt and Road Initiative, en Afrique et dans les Amériques notamment, afin d'offrir de meilleurs services aux clients. »

Le 16 septembre, XCMG a tenu un événement spécial pour célébrer cette réalisation historique ainsi que le lancement de deux nouvelles excavatrices de 60 tonnes - XE600 et XE690 DK MAX - toutes deux conçues pour des conditions de travail avec lourdes charges dans les exploitations minières. Les points saillants de ces nouveautés sont les suivants :

Dotées de 28 technologies de base et conçues pour réaliser six principaux types d'ouvrage : concassage de matériaux, chargement et déchargement de la pierre, excavation de terrassement, blocage et empilage, écaillage de roches et manutention de matériaux.

Une performance de premier ordre en ce qui a trait à la fiabilité, à l'efficacité du creusage et de l'empilage, à l'efficience économique, à l'adaptabilité, à la facilité d'utilisation, à la capacité de fracturation et à l'intelligence avancée.

Des combinaisons de produits souples et capables de répondre à toutes les exigences opérationnelles, appariements précis avec des camions à benne miniers de 60 à 80 tonnes;

Garantie de super stabilité - la XE690DK MAX en particulier a le poids machine le plus lourd des produits de la même catégorie et convient aux travaux de construction avec de lourdes charges.

Excellent rendement de travail, capacité d'équiper des bennes à renforcement maximal de la même catégorie.

Traction de marche à couple élevé obtenue avec un gros moteur volumétrique et une boîte de démultiplication à haute densité fonctionnelle.

Puissance d'appariement la plus élevée d'un gros moteur volumétrique - la XE600 atteint le niveau des excavatrices de 65 tonnes et la XE690DK MAX atteint 100 tonnes (également le seul produit équipé d'un moteur à 8 cylindres),

Force d'excavation de premier plan obtenue grâce à un système hydraulique à haute efficacité, équipé d'une pompe hydraulique robuste à haute efficacité.

Mise à l'essai réussie dans trois types de conditions extrêmes : haute altitude à 4 500 mètres, basse température à -40 degrés Celsius et température élevée à 50 degrés Celsius.

Huit entreprises ont signé des contrats d'achat lors du lancement, pour un total de 100 unités de nouvelles excavatrices de 60 tonnes.

Au cours des cinq dernières années, les ventes à l'étranger d'excavatrices XCMG ont connu la croissance la plus rapide de l'industrie, et le volume des exportations se classe régulièrement parmi les trois premiers.

« Depuis 2008, XCMG s'est donné pour mission de créer des produits "évolués et durables" qui sont reconnus et respectés sur le marché international. Nous nous efforçons d'atteindre le sommet de l'industrie de l'excavation avec nos équipes honnêtes, persévérantes et novatrices », a ajouté M. Wang.

