Xinhua Silk Road : Grâce à un parc manufacturier en plein essor, China Zoomlion accélère le développement de grappes de production de machines

BEIJING, 20 septembre 2021 /CNW/ - Le projet de la Smart Industry City de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (SZ : 000157; HK 01157), basé à Hunan, a pris son envol vendredi avec la construction du siège social, du parc de fabrication des grues d'ingénierie, du parc des machines de pompage du béton et du parc des machines de travail en hauteur.

Le projet de ville industrielle intelligente a pour ambition de devenir une grappe de production de machines de construction d'envergure mondiale qui devrait générer quelque 100 milliards de yuans de valeur de production chaque année lorsqu'il sera mis en service.

Le projet permettra de doter la ville de Changsha d'une carte de visite dans le domaine de la fabrication intelligente de pointe et d'un plateau qui servira de base pour la fabrication de pointe, a déclaré le maire de Changsha, Zheng Jianxin.

À l'avenir, Zoomlion accélérera la transformation intelligente et verte et le développement de grappes afin de contribuer davantage à faire de la ville de Changsha une « capitale pour les machines de construction », a déclaré le président de Zoomlion, Zhan Chunxin.

Le projet consiste principalement en quatre parcs, dont le parc de machines d'excavation est déjà en activité.

Selon le vice-président de Zoomlion, Fu Ling, la production annuelle des quatre parcs devrait se situer entre 20 et 30 milliards de yuans chacun. Une fois achevé, le projet devrait devenir le plus grand parc de fabrication intelligente de machines de construction au monde.

Il est à noter que plus de 260 robots, 57 lignes de production intelligentes et quatre « usines automatisées » (dark factories) sont prévus pour le parc de grues d'ingénierie. Le parc de machines de pompage du béton sera quant à lui équipé de technologies de reconnaissance visuelle, de prise de décisions en matière d'intelligence artificielle, de balayage laser et de modélisation 3D pour ses 32 chaînes de production intelligentes dédiées au soudage, à l'usinage, à la peinture et à l'assemblage. Pour le parc de fabrication de machines de travail en hauteur, 620 ensembles d'équipements d'automatisation sont prévus avec 27 lignes de production intelligentes.

L'efficacité est un autre mot clé du projet : il est attendu qu'un camion de pompage du béton quitte la chaîne de production toutes les 30 minutes, une grue toutes les 18 minutes, un produit de plateforme de travail en hauteur toutes les 7,5 minutes et une excavatrice toutes les 6 minutes lorsqu'il sera en service.

Selon le président adjoint Dong Jun, le projet adopte également une philosophie durable et des caractéristiques respectueuses de l'environnement telles que les faibles émissions, le recyclage de l'eau et l'absence d'émissions de composés organiques volatils dans le processus de fabrication, qui est en partie alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque.

