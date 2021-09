Google sélectionne project44 comme premier partenaire stratégique pour la visibilité en temps réel dans sa solution Google Cloud Supply Chain Twin





project44, le leader de la visibilité en temps réel de la Supply Chain et fournisseur de visibilité Google Premier, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Google Cloud pour fournir à leurs clients une meilleure visibilité en temps réel au sein de leur Supply Chain. Dans le cadre de ce cette collaboration, project44 sera le premier partenaire stratégique de visibilité des transports en temps réel à intégrer ses capacités dans Google Cloud pour fournir à leurs clients communs une vision claire et précise du réseau de la Supply Chain. Ce partenariat apportera également des données sur tous les modes de transport, des intégrations existantes à grande échelle, mais également des relations privilégiées avec d'autres partenaires inclus dans l'offre

« Nous sommes ravis que project44 devienne le premier partenaire stratégique pour la visibilité en temps réel au sein de la solution Supply Chain Twin de Google Cloud. L'expertise de project44 dans le domaine du transport va nous permettre de fournir à nos clients la technologie nécessaire pour améliorer considérablement la visibilité des expéditions et des commandes tout au long de leur Supply Chain », déclare Hans Thalbauer, Managing Director, Global Supply Chain & Logistics Industry Solutions, Google Cloud.

Les solutions de Supply Chain Google Cloud, en particulier le Supply Chain Twin, offrent une visibilité de bout en bout en rassemblant les données de divers systèmes informatiques tels que les progiciels de gestion intégrés (ERP), les systèmes de gestion du transport (TMS) et les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), ainsi que les données des systèmes opérationnels du client et de ses partenaires. La visibilité accrue du transport et les rapports fournis par project44 permettront aux clients d'avoir une visibilité sur les données relatives aux expéditions une fois qu'elles ont quittées les fournisseurs, mais aussi lorsque les stocks transitent entre les entrepôts et les usines de fabrication, et ce jusqu'à bonne réception du client.

La plateforme project44 fournit actuellement plus de 680 expéditeurs et prestataires de services logistiques, offrant une visibilité sur un réseau de plus de 113 500 intégrations de transporteurs multimodaux et 2,6 millions d'actifs, soit à l'heure actuelle le plus grand réseau de transporteurs disponible sur une seule et même plateforme.

« C'est incroyablement valorisant d'être sélectionné comme le premier partenaire de visibilité stratégique pour Google Cloud et sa nouvelle solution Supply Chain Twin », déclare Jett McCandless, CEO et fondateur de project44. « Adopter une approche intégrée et axée sur les données pour résoudre les défis les plus complexes de la Supply Chain, dans le monde, aura des avantages considérables pour les clients qui comptent sur des données précises et en temps réel pour offrir des expériences sans friction à leurs propres clients. »

Un partenariat tourné vers la croissance

project44 est la plateforme SaaS à la croissance la plus rapide pour la visibilité du transport en temps réel et de bout en bout. L'intégration avec Supply Chain Twin de Google Cloud est la dernière étape de la solide feuille de route de project44 qui se concentre sur la croissance organique, les acquisitions et les partenariats stratégiques, ainsi que l'expansion géographique. La présence des données de project44 au sein de Google BigQuery s'inscrit dans une vision commune qui consiste à avoir un accès constant aux données pour permettre une prise de décision basée sur les données, afin d'améliorer les opérations, tandis que les attentes des clients et les perturbations au sein de leur Supply Chain ne cessent d'augmenter.

Nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la visibilité du transport en temps réel en 2021, project44 continue d'investir dans sa plateforme, l'écosystème et les capacités de science des données, offrant de fait, la visibilité de la Supply Chain de bout en bout la plus complète. La société a par ailleurs annoncé une croissance record au deuxième trimestre, notamment une rétention en dollars nets des entreprises de 129 % et une croissance de 123 % de l'ARR en glissement annuel. Déjà la plus grande entreprise de plateforme de visibilité tant au niveau du RAR, que du nombre de clients ou d'opérateurs, le RAR de project44 au deuxième trimestre était supérieur à la somme des six plus grosses entreprises de visibilité combinées pour le même trimestre.

Pour plus d'informations sur Google Cloud Supply Chain Twin powered by project44, cliquez ici.

A propos de project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les processus de transport clés afin d'accélérer la prise de conscience et de réduire le temps nécessaire pour transformer cette prise de conscience en actions. En s'appuyant sur la puissance de la plateforme cloud project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent à ses clients une expérience exceptionnelle de type Amazon. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète pour tous les dispositifs ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le ferroviaire, l'intermodal et le maritime. En 2021, project44 a été nommé leader parmi les fournisseurs de visibilité du transport en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner. Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.fr.

