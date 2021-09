Verimatrix dévoile son nouveau service SaaS de surveillance des applications au salon Money 20/20 Europe





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le lancement d'un nouveau service de surveillance des applications mobiles, une extension de ses solutions primées App Shield et Code Protection, et qui sera présenté cette semaine lors de l'événement Money 20/20 Europe.

Du 21 au 23 septembre, sur le stand D140 du centre des congrès RAI d'Amsterdam, Verimatrix présentera son nouveau système de surveillance et de contrôle de la sécurité des applications mobiles permettant à ses clients, nouveaux et existants, de disposer de données et de solutions de protection nécessaires pour leurs applications sensibles. Cette nouvelle solution de surveillance sera disponible à la fois pour Verimatrix App Shield et Verimatrix Code Protection. App Shield est un service SaaS, sans modification nécéssaire du code, offrant une protection de cybersécurité inégalée à toute application Android ou iOS. Il suffit aux développeurs de télécharger leur application sur la plateforme App Shield de Verimatrix pour recevoir en retour une version sécurisée prête à être publiée sur un app store, étape finale essentielle et l'une des meilleures pratiques du processus de publication d'une application professionnelle. Les clients de Verimatrix Code Protection peuvent accéder à la surveillance des applications sur la même plateforme cloud.

On ne saurait surestimer les avantages liés à la surveillance des applications ; En détectant et en corrigeant les menaces pesant sur les applications mobiles, nos clients peuvent être rapidement alertés lorsque des hackers tentent de tirer parti de vulnérabilités non identifiées dans leurs applications. Grâce aux nouvelles fonctions de surveillance proposées par Verimatrix, les utilisateurs sont en mesure d'identifier et de corriger rapidement les éventuelles failles avant que les hackers n'aient la possibilité de les exploiter, déjouant ainsi les attaques avant qu'elles ne se produisent.

Véritable outil intelligent d'analyse et de défense des applications mobiles, la solution de surveillance des applications de Verimatrix offre une analyse approfondie du profil de risque associé à une application mobile, assurant une détection avancée et une alerte lorsque des pirates tentent de pénétrer dans une application. Il en résulte une bien meilleure compréhension du profil de menace que présente une base d'installation - permettant également aux responsables de la sécurité d'une organisation d'analyser en profondeur le niveau de risque d'une instance d'application individuelle et, ainsi, de limiter les risques avant que l'écosystème vulnérable ne soit compromis.

"En armant les utilisateurs de Verimatrix App Shield et de Code Protection d'une posture de sécurité proactive et intelligente pour leurs applications mobiles, ce puissant service de surveillance représente une valeur ajoutée significative pour nos clients", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer and President de Verimatrix. "Certains secteurs, comme celui de la finance, réalisent l'importance de ces protections omniprésentes pour les applications mobiles, car cela maximise leur possibilité d'utiliser la sécurité comme un facteur de différenciation dans le monde moderne d'aujourd'hui, où le mobile prime."

Les visiteurs sont invités à se rendre sur le stand de Verimatrix (D140) pour y recevoir une démonstration. Pour plus d'informations sur cette édition de l'événement Money 20/20 Europe, rendez-vous sur https://europe.money2020.com.

