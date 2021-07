La mise à jour Neo: Light's Wrath de MapleStory dévoile le nouveau boss Seren et la ligne de quêtes de l'Hôtel Arcus





MapleStory, le MMORPG « free to play » emblématique de Nexon à l'échelle mondiale, a lancé Neo: Light's Wrath, deuxième partie de la mise à jour de contenu massive de l'été, offrant une toute nouvelle zone de désert, l'Hôtel Arcus, avec de nouvelles quêtes à la disposition des joueurs de niveau 270 et supérieur. La mise à jour Neo: Light's Wrath ajoute également le nouveau boss Seren, tandis que les évènements Neo Castle, Tera Burning et Burning World suivent leur cours.

Les secrets cachés des anciens dieux seront dévoilés dans la zone désertique de l'Hôtel Arcus qui a été ouverte aux joueurs ayant atteint le niveau 270 et achevé le 5e job advancement, ainsi que la quête « [Cernium (After)] Defensive Tactics ». En suivant les indices des dieux anciens, les joueurs découvriront les mystères de l'Hôtel Arcus avec une série de quêtes qu'ils devront terminer pour remporter la récompense du Sacred Symbol: Arcus. Une fois toutes les quêtes de l'Hôtel Arcus achevées, les joueurs peuvent effectuer des quêtes quotidiennes pour Archelon dans l'Hotel Arcus Saloon, au bout desquelles ils obtiendront le Sacred Symbol: Arcus.

Alors que la bataille de Cernium touche à sa fin, Seren est devenu le dieu incarné, exerçant le pouvoir des anciens dieux. Les joueurs de niveau 265 ayant terminé le 5e job advancement et la quête « [Cernium (After)] Defensive Tactics » peuvent tester leur force contre le puissant nouveau boss Seren, en entrant dans un portail spécial au sein du Cernium Royal Palace Main Hall. En battant Seren, les joueurs ont la possibilité de gagner le Nodestone de Mitra et le Rage Emblem de Mitra, qui font partie de l'ensemble Pitched Boss. Le Nodestone de Mitra débloque la compétence Solar Crest quand elle est utilisée, tandis que le Rage Emblem de Mitra fournit plus de 40 stat primaire/stat secondaire pour votre catégorie et plus de 5 Attack/Magic Attack. Le Rage de Mitra est négociable jusqu'à ce qu'il soit équipé, et peut être équipé au niveau 200.

La mise à jour Neo: Light's Wrath permet aux évènements Neo Castle et Tera Burning, et Burning World de suivre leur cours :

Évènement Neo Castle : Neo Castle est un univers entouré de mystères, issu de la combinaison de Maple World et Grandis World, créant un espace où découvrir une série de nouveaux évènements et de mini jeux, avec notamment de nouvelles façons de gagner de la monnaie NEO, grâce aux fonctionnalités et boutiques suivantes :

Burning World et Tera Burning Plus : Les évènements Burning World et Tera Burning Plus continuent de soutenir le progrès rapide des joueurs, en leur permettant de créer et de désigner des personnages en feu, qui gagneront des niveaux 1+2 chaque fois qu'ils grimpent jusqu'au niveau 150 et 200, respectivement, recevront des récompenses supplémentaires à chaque progression de niveau, et gagneront l'arme 17-Star Unique Absolab dès lors que le personnage Tera Burning Plus aura atteint le niveau 220. Burning World Leap commencera le 25 août et les personnages de niveau 150 et plus pourront passer à un monde non-Reboot dans leur région.

MapleStory est l'un des MMORPG à défilement horizontal gratuits les plus vastes et les plus actifs, avec plus de 13 millions de joueurs inscrits rien qu'à ses services mondiaux parmi un total de sept services MapleStory dans le monde entier. Sorti initialement en Amérique du Nord en mai 2005, le jeu continue de se développer et d'évoluer aux côtés de sa communauté passionnée depuis son lancement il y a plus de 16 ans de cela. Plus de 274 millions de personnages ont été créés à ce jour, ce qui ferait de MapleStory le 4e pays le plus peuplé au monde.

