Rad Power Bikes présente une évolution majeure de son vélo électrique phare avec le RadRhino 6 Plus

Dans la foulée d'un investissement de 150 millions de dollars, Rad Power Bikes présente la mise à jour la plus innovante et la plus radicale du RadRhino, notre bicyclette électrique à gros pneus phare

UTRECHT, Pays-Bas, le 23 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Rad Power Bikes tm, la plus grande marque de vélos électriques d'Amérique du Nord, a dévoilé le RadRhino6 Plus, un nouveau modèle puissant du vélo électrique à pneus gras phare de la société depuis son lancement en Europe. S'appuyant sur le succès de la série emblématique RadRhinotm, cet ebike haut de gamme est doté de tout nouveaux freins à disque hydrauliques pour une plus grande puissance de freinage ; d'un moteur à moyeu géométrique personnalisé pour de meilleures performances tout-terrain. Le cadre remanié promet une conduite ergonomique et confortable avec une batterie semi-intégrée exclusive conçue pour s'insérer et se retirer en un tour de main. Pour faciliter l'adoption des vélos électriques par les nouveaux conducteurs, le RadRhino 6 Plus est également doté d'un système d'affichage personnalisé en deux parties qui rend l'utilisation pendant la conduite plus simple et plus intuitive, laissant les conducteurs de tous niveaux en confiance.

« Le RadRhino est spécial pour nous. C'est notre bicyclette électrique phare, elle a fait connaître Rad Power Bikes au monde entier et a donné le coup d'envoi de la révolution de la bicyclette électrique, un mouvement mené par plus de 350 000 cyclistes Rad dans le monde entier », a déclaré Mike Radenbaugh, fondateur et PDG de Rad Power Bikes. Que vous vous rendiez au travail, que vous fassiez vos courses ou que vous partiez à l'aventure le week-end, le RadRhino 6 Plus est le vélo électrique durable, robuste, confortable et surtout amusant de tous les jours. »

Pour créer une version Plus du RadRhino et s'assurer que le dernier modèle répond aux normes élevées de l'entreprise en matière de fiabilité et de durabilité, Rad Power Bikes a développé une gamme complète de composants personnalisés et de pointe.

« Rad Power Bikes a pour mission de remettre radicalement en question le statu quo en matière de bicyclettes électriques, en brouillant les frontières entre les bicyclettes électriques traditionnelles, les cyclomoteurs, les motos et les véhicules électriques légers, afin d'offrir des solutions de mobilité à la pointe de l'industrie », a déclaré Redwood Stephens, responsable des produits chez Rad Power Bikes. « Au cours des sept dernières années, nous avons apporté des améliorations progressives, mais il s'agit de la première refonte complète. Le résultat final est une expérience de conduite d'un tout autre niveau qui crie « Je suis un vélo électrique et j'en suis fier. »

La nouvelle interface utilisateur Rad, un système en deux parties qui place les informations là où les cyclistes en ont le plus besoin et le plus envie, rend l'utilisation pendant la conduite plus simple et plus intuitive pour tous les niveaux d'expérience. L'écran Rad personnalisé affiche des statistiques en temps réel, la distance parcourue, l'heure et un indicateur de marche/arrêt des phares. Il affiche également l'état de charge intelligent de la batterie, ce qui donne aux conducteurs des informations plus précises et plus rassurantes sur la charge de la batterie avant, pendant et après leurs déplacements.

Le vélo présente deux tailles de cadre (high-step et step-thru) qui sont plus confortables pour les cyclistes d'une plus grande gamme de taille, une meilleure ergonomie et une conduite plus douce et plus sûre avec une meilleure efficacité des pédales. Le nouveau design élégant du cadre est à la fois frappant et fonctionnel, avec une nouvelle batterie propriétaire semi-intégrée qui s'insère et se retire facilement.

L'équipe d'ingénieurs de Rad Power Bikes a perfectionné le tout nouveau moteur de moyeu à engrenage et le contrôleur pour fournir plus de puissance, plus efficacement. Les pilotes pourront accélérer plus rapidement, bénéficier d'une performance toujours plus forte, même à basse vitesse, et s'attaquer au tout-terrain avec facilité. Pour contrôler cette vitesse, le RadRhino 6 Plus est le premier modèle de la société à être équipé de freins à disque hydrauliques et de plaquettes de frein en céramique, qui offrent une plus grande puissance de freinage, une maintenance réduite et des plaquettes de frein qui durent encore plus longtemps. Ils sont également dotés d'un levier ergonomique qui peut être ajusté pour s'adapter à la main du conducteur, réduisant ainsi la fatigue de ce dernier.

Pris individuellement, chacun des composants du RadRhino 6 Plus soutient le leadership de l'entreprise en matière d'accessibilité et de conception de vélos électriques, mais pris dans son ensemble, la mise à jour du RadRhino 6 Plus marque une évolution audacieuse du leader nord-américain des vélos électriques.

Rad Power Bikes développe également son écosystème d'accessoires afin d'accroître l'utilité et de faciliter la possession et les déplacements en bicyclette électrique. Les nouveaux accessoires lancés avec ce vélo comprennent un porte-bagages arrière RadRhino 6 Plus, un couvercle de borne de batterie, une housse de transport de batterie et un chargeur USB.

Le RadRhino 6 Plus sera disponible à l'achat en Europe à l'automne 2021 au prix de 1 899 ? sur www.radpowerbikes.eu

Pour en savoir plus visitez : www.radpowerbikes.eu/pages/new-electric-fat-tire-bikes-2021-radhino

À propos de Rad Power Bikes

Rad Power Bikes tm est la plus grande marque de bicyclettes électriques en Amérique du Nord. Fondée en 2007, cette entreprise mondiale de vente directe aux consommateurs propose une gamme complète de vélos électriques et d'accessoires abordables qui changent la façon dont les personnes et les biens se déplacent. L'entreprise conçoit tous ses produits à l'interne à son siège social de Seattle et exploite des bureaux internationaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Utrecht, aux Pays-Bas. L'équipe d'amateurs passionnés de vélo électrique, de concepteurs de produits et d'entrepreneurs crée des vélos électriques conçus pour tous les usages et abordables pour tout le monde.

