Kymeta démontre l'interopérabilité LEO et GEO SATCOM à l'occasion d'un exercice de laboratoire de combat militaire





Kymeta (www.kymetacorp.com), la société de communications qui rend le mobile global, a annoncé aujourd'hui une interopérabilité sans faille, entre le terminal u8 Kymetatm, les satellites de communications à orbite terrestre basse (Low Earth Orbit, LEO) Kepler, et les terminaux géostationnaires (GEO) SATCOM, au cours d'un exercice de laboratoire de combat militaire annuel, axé sur l'intégration des opérations, du renseignement et de la technologie.

L'u8 est le premier et seul terminal disponible aujourd'hui à démontrer le transfert automatique entre un terminal GEO SATCOM et la constellation LEO Kepler avec un haut débit pour les communications mobiles (Communications On The Move, COTM) et en pause (Communications On The Pause, COTP). Les combattants d'aujourd'hui requièrent un accès aux réseaux de commande et contrôle (C2) qui fournissent le trafic de messages, le courrier électronique, VoIP, et les VTC, ainsi qu'aux réseaux à plus haut débit qui envoient et reçoivent de grandes quantités de données. La démonstration a confirmé que cet accès aux réseaux C2 et aux communications à haut débit est possible avec un seul terminal intégré, l'u8.

« Alors que les forces mobiles actuelles opérant dans des environnements reculés peuvent avoir accès aux communications via un terminal traditionnel à très petite ouverture (Very Small Aperture Terminal , VSAT) ou via des terminaux COTM classiques, ils n'ont pas accès aux constellations LEO à haut débit », a déclaré Rob Weitendorf, vice-président responsable du développement commercial, chez Kymeta. « L'u8 fournit la capacité et la connectivité sans faille, nécessaires entre les satellites LEO et GEO. Nous ne pourrions pas être plus ravis de l'intérêt que notre démonstration a suscité auprès de la communauté des Forces spéciales, lors de l'évènement. »

Trois stations terrestres stationnaires dotées de capacités GEO et LEO, situées à Inuvik, au Canada, à Redmond, dans l'État de Washington, et à Tucson, dans l'Arizona, ont été combinées à un terminal mobile, lors de la démonstration effectuée à Virginia Beach, en Virginie. Chaque station a accès à six satellites LEO et deux satellites GEO Kepler. Le changement de GEO à LEO, et de la polarisation linéaire à circulaire a été automatisé et réalisé par logiciel uniquement. L'expérience de Kymeta et de Kepler consistait à fournir des communications point à point, à haut débit de données, où les données étaient transmises d'une station terrestre à l'autre, sans connexion au nuage, suivies de GEO SATCOM pour les opérations quotidiennes.

Les résultats ont dépassé toutes les attentes et démontré une augmentation significative des performances avec une plus faible latence, des angles de vue améliorés, et des vitesses près de 10 fois supérieures aux produits plus anciens, avec des débits supérieurs, et une transmission totale de données, accrue. Les résultats des tests ont montré des vitesses de téléchargement vers l'aval de 240 Mb/s et des vitesses de chargement en amont de 193 Mb/s, avec plus de 2 Go de données transférées durant un seul passage LEO. Cette capacité est particulièrement utile dans les régions polaires où l'accès aux communications à haut débit n'est pas disponible, et où les antennes dirigées mécaniquement fonctionnent mal en raison des basses températures.

La démonstration confirme la capacité de Kymeta à fournir une voie de mise à niveau LEO pour ses terminaux u8, et à exploiter une connectivité hybride sans faille, à travers de multiples constellations satellites, et LTE terrestre. Kymeta est la seule antenne à panneau plat (Flat-Panel Antenna, FPA) avec orientation de faisceaux électroniques, et sans pièces mobiles, construite pour la mobilité et conçue pour les besoins des clients militaires, de la sécurité publique, et commerciaux.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connecttm, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 juillet 2021 à 00:15 et diffusé par :