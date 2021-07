Derrière les projets novateurs d'Huawei : la détermination d'être le leader de la technologie 5G





Le géant technologique chinois, Huawei, a récemment publié une série documentaire sur l'innovation à l'échelle mondiale https://www.huawei.com/en/facts/voices-of-huawei/innovation-documentary). Cette marque est maintenant connue dans le monde entier en raison de sa ténacité pour combattre jusqu'au plus haut niveau, malgré les lourdes sanctions qui lui sont imposées par les États-Unis. Huawei occupe désormais le devant de la scène mondiale en devenant officiellement le plus grand fournisseur de périphériques du monde entier. Par ailleurs, la société est apparue comme étant le meilleur défenseur de la technologie futuriste 5G.

La série documentaire de trois épisodes se concentre sur l'innovation scientifique des marques technologiques dans le monde, et plus largement sur Huawei. En dehors d'Huawei, la série présente le projet RuralStar du Ghana qui aide à connecter les régions reculées du pays à Internet et à améliorer le système médical de celui-ci, et le projet TrackAI qui peut aider à résoudre les problèmes de vue chez les jeunes enfants. La série est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux.

Créée en 1987, la société Huawei a parcouru un long chemin au cours des 35 dernières années, et elle est récemment apparue comme comptant parmi les plus grands fabricants de téléphones intelligents au monde, plaçant maintenant Huawei en première place pour la fabrication de matériel téléphonique, avec des revenus de plus de 103 milliards de dollars. Dans le sillage d'une guerre commerciale contre la Chine menée par l'ancien président des États-Unis Trump, de nombreux pays s'alignant sur les États-Unis ont sanctionné la Chine, et cette guerre a principalement ciblé Huawei. Cependant, la société technologique chinoise non seulement a survécu à la guerre, mais a également riposté pour devenir ensuite le leader mondial de la technologie 5G.

En plus des États-Unis qui ont écarté Huawei de l'approvisionnement en puces, la société chinoise a également été exclue du programme 5G allemand, tandis que ses stations de base ont été supprimées par le Royaume-Uni. En dépit de toutes ces mésaventures, Huawei a réussi à lancer HarmonyOS 2.0, que ses utilisateurs attendaient impatiemment. HarmonyOS 2.0 constitue une victoire historique pour Huawei et un coup de maître qui a positionné Huawei sur la carte mondiale des technologies de l'information et de l'innovation haut de gamme.

Le documentaire fait également état de la technologie TrackAI d'Huawei qui contribue à diagnostiquer les maladies oculaires chez les adolescents et les enfants. Selon des sources internes, l'intelligence artificielle (IA) continuera de jouer un rôle important dans le système médical et les politiques fondamentales de la société. Le géant technologique chinois a investi plus de 100 milliards de dollars dans la Recherche et Développement (R&D) au cours de la dernière décennie, et a mis en place plus de dix centres R&D dans le monde. Cependant, la direction d'Huawei continue de penser qu'il reste un gros travail à accomplir, comprenant de nombreux travaux de recherche et la confirmation des constatations obtenues.

D'autres projets technologiques novateurs relevant de divers domaines seront mis en lumière dans les prochains épisodes. Selon le documentaire, la station de base de balayage à large bande d'Huawei a permis de connecter la ville éloignée d'Iqaluit, située dans le nord du Canada, près de l'Arctique, au reste du monde. Dans le cadre d'un autre projet, le DigiTruck, qui se déroule principalement en Afrique, Huawei et ses partenaires fournissent des opportunités numériques à de nombreuses personnes situées dans des zones africaines difficilement accessibles, les aidant à bénéficier de l'éducation numérique et à changer leur vie. Pour les enfants sourds-muets, Huawei a lancé un logiciel Storysign gratuit en 2018. Ce projet est un pionnier de l'utilisation de la technologie IA pour convertir le contenu des livres d'enfants en langage de signes, afin que les enfants sourds-muets puissent apprendre à lire. Dans le domaine de la fabrication automobile, Huawei crée l'avenir des technologies de l'information, allant de la technologie 5G aux véhicules autonomes, comme jamais auparavant, et définissant de nouvelles valeurs de référence dans l'industrie de la technologie, au plan mondial. Dans l'ensemble, nous avons une vision optimiste pour l'avenir d'Huawei.

