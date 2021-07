Rocket.Chat annonce la mise à niveau de son programme de partenariat pour étendre l'écosystème et consolider sa présence à travers le monde





Rocket.Chat, le principal hub de communication open source, annonce la sortie de Catalyst, son nouveau programme de partenariat qui consolide tous les actifs nécessaires pour accélérer la croissance des partenaires nouveaux et existants, à travers le monde.

« Depuis le début, nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs de services et de technologies, pour offrir une valeur ajoutée à nos clients, ce qui nous a naturellement amenés à comprendre clairement les aspects clés permettant de soutenir la croissance de nos partenaires tout au long de leur parcours et, finalement, tirer parti de leur retour sur investissement, grâce à notre partenariat. Le catalyseur de Rocket.Chat matérialise ces apprentissages dans un programme basé sur le parcours, qui soutiendra les entreprises de toutes tailles ciblant le même marché et souhaitant établir une relation durable et axée sur les résultats, avec Rocket.Chat », a déclaré Julio Azzini, responsable mondial des Partenariats, chez Rocket.Chat.

La pandémie a contraint les entreprises du monde entier à adopter brutalement l'environnement de travail à distance, à une échelle jamais vue auparavant. Cette évolution a offert une opportunité unique pour Rocket.Chat, contribuant à stimuler l'hyper croissance de l'entreprise, une tendance appelée à se poursuivre si l'on en croit l'accumulation de preuves selon lesquelles la dynamique du travail à distance ne s'estompera pas dans un avenir prévisible. En tant qu'entreprise open source, Rocket.Chat bénéficie d'une forte empreinte mondiale dans différents secteurs qui, combinée à son récent cycle de financement de série A, favorisera la croissance et créera des opportunités, à la fois pour Rocket.Chat et son écosystème de partenaires.

« L'investissement que nous avons réalisé pour réorganiser notre programme (partenaire) existant renforce notre engagement envers nos partenaires et, in fine, envers nos clients, pour mieux les servir au niveau local et à l'échelle mondiale. Notre écosystème de partenaires joue un rôle crucial dans notre stratégie de mise sur le marché », a souligné pour sa part Gabriel Engel, cofondateur et PDG de Rocket.Chat. « Les partenaires agissent comme notre bras de service, car ce sont eux qui mettent en oeuvre des projets stratégiques, font évoluer nos applications et configurent les intégrations qui permettent à nos clients de personnaliser et de tirer le meilleur parti de leur expérience Rocket.Chat. »

Le nouveau programme comprend un processus d'intégration évolutif et au rythme de l'utilisateur, qui permet à tous les rôles clés au sein d'une organisation partenaire, de vendre et livrer des projets via le portail partenaire Rocket.Chat. Les capacités robustes du programme augmentent la collaboration entre les équipes internes et les fournisseurs externes, de manière à mieux gérer l'expérience des partenaires et le parcours global, en travaillant au sein de Rocket.Chat.

« Nous avons décidé de mettre en oeuvre pour nos partenaires la même formation que celle dispensée à notre équipe interne. Nous considérons en effet nos relations avec les partenaires comme un élément essentiel de notre entreprise, plutôt que comme un simple canal de commercialisation. En plus de toutes les améliorations apportées, nous avons embauché un groupe de professionnels très talentueux et compétents, désormais dotés des atouts dont ils ont besoin pour s'assurer que nous portons notre programme de partenariat, et finalement nos partenariats, au niveau supérieur », a ajouté M. Azzini.

Le nouveau programme de partenariat fonctionne sur trois niveaux, organisés en fonction des capacités globales et des contributions des partenaires dans tous les types de modèles commerciaux. Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.Rocket.Chat/partners

À propos de Rocket.Chat

Rocket.Chat est utilisé par Audi, Alfa-Bank, Caixa, Daimler, HTC, Intel, Lockheed Martin, Nationwide Insurance, et d'autres entreprises du monde entier, pour contrôler leur communication, gérer leurs données et disposer de leur propre plateforme de collaboration, afin d'améliorer la productivité de leurs équipes. Les utilisateurs de Rocket.Chat peuvent basculer entre le chat d'équipe et les appels vidéo ou audio avec partage d'écran pour un travail d'équipe plus efficace. La fondation open source de la plateforme permet aux entreprises d'avoir un accès complet au code source, afin qu'elles puissent entièrement personnaliser, étendre ou ajouter les nouvelles fonctionnalités qui répondent à leurs besoins uniques. Rocket.Chat est maintenant installé sur plus de 700 000 serveurs, compte plus de 12 millions d'utilisateurs dans le monde et possède une communauté active et passionnée de plus de 800 développeurs-contributeurs, qui aide l'équipe de développeurs de Rocket.Chat à améliorer constamment le produit.

