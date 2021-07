IHS annonce la certification CE de son système exclusif de pousse-seringue





Innovative Health Sciences, LLC (« IHS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification CE et ISO 13485 relative au système de gestion de la qualité, pour le pousse-seringue Insignistm. Le label CE, abréviation de « Conformité européenne », permet à IHS de commercialiser le système dans toute l'Union européenne.

Le pousse-seringue Insignistm est le premier système associant une pompe à perfusion intraveineuse et sous-cutanée non électrique, conçu pour être utilisé avec un régulateur de débit commutable, le régulateur IV et le OneSetttm.

Le système d'administration intraveineuse révolutionnaire Insignistm répond à la demande mondiale d'une pompe à perfusion portable, non électrique, polyvalente, rentable et intuitive, apte à administrer avec précision les traitements, depuis ceux appliqués en maintien de la veine ouverte (Keep Vein Open, KVO) jusqu'à ceux exigeant un débit de 250 ml/h, à l'aide d'un régulateur de débit à lecture directe, commutable.

Pour les applications sous-cutanées, le OneSetttm comprend un régulateur de débit commutable, fixé directement à un kit d'aiguilles sous-cutanées (solution avec configuration de 1 à 4 branches), qui permet à l'utilisateur de sélectionner le débit (entre 10 ml et 60 ml) à partir d'un cadran. Le débit indiqué sur le cadran est administré vers chaque site d'injection : aucun calcul n'est nécessaire !

Le pousse-seringue Insignistm est beaucoup moins coûteux, puisqu'il est proposé à 139 ?, et quand on considère le coût des éléments distincts des fournitures auxiliaires (kits d'aiguilles, tubulures et régulateur de débit), le OneSetttm est aussi plus rentable par perfusion, avant même d'envisager les économies résultant de la réduction du nombre de pièces détachées.

Le système de perfusion IHS prend en charge pratiquement tous les besoins thérapeutiques en perfusion, ainsi que les posologies intermittentes, « en pause » ; il est idéal pour les longues perfusions à faible volume en milieu hospitalier. « Le système IHS constitue un changement de paradigme par sa simplicité, son excellence, sa rentabilité, son ergonomie et sa conception axée sur le patient », déclare Andrew Sealfon, fondateur, président, et directeur de la technologie, chez IHS.

M. Sealfon a quarante ans d'expérience en tant qu'investisseur, innovateur et dirigeant dans le secteur de l'appareillage médical. Inventeur et fondateur de Repro-Med Systems, Inc. (KORU Medical Systems), M. Sealfon y a occupé les fonctions de président du conseil, président, et chef de la direction, de septembre 1982 à la date de son départ (25 juillet 2018).

À propos d'Innovative Health Sciences

Innovative Health Sciences, LLC est basée à New York et fournit des solutions novatrices dans le secteur des soins par perfusion. L'approche d'IHS est axée sur le patient et orientée vers l'avenir ; notre objectif est de fournir la meilleure qualité de vie en habilitant le patient à prendre le contrôle de ses perfusions.

