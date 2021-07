Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement a Hamilton

Lieu :

52, rue Ottawa Nord YWCA familial Putman Hamilton, ON L8H 4B2 NOTES : Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distance physique. Le port de masques est recommandé, surtout s'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance physique. Les protocoles de santé publique sont en vigueur : Veuillez rester chez vous si vous ressentez l'un des symptômes énumérés ici. Veillez à bien vous laver les mains et à prendre d'autres mesures d'hygiène, ainsi qu'à maintenir une distance physique. Les médias souhaitant assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Gemma Spadafora par courriel à Gemma.Spadafora@hamilton.ca.