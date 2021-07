Aqara lance son nouveau moniteur de qualité de l'air COVT





Aqara, fournisseur de produits et solutions de maison connectée, a annoncé aujourd'hui le lancement du moniteur de qualité de l'air COVT sur le marché mondial. Ce capteur détecte la concentration et le niveau de composés organiques volatils totaux (COVT) dans l'air, ainsi que la température et l'humidité, et peut être relié au hub Aqara* pour l'automatisation de la maison connectée. Le moniteur de qualité de l'air COVT est désormais disponible dans les magasins Aqara Amazon aux États-Unis et au Canada, ainsi que via les distributeurs Aqara agréés en Europe et en Asie.

Les composés organiques volatils (COV) font partie d'un groupe vaste et varié de composés qui se volatilisent dans l'air à température ambiante. C'est dans les logements que les COV sont les plus néfastes. Ils constituent des polluants atmosphériques cancérigènes pouvant provenir d'articles ménagers du quotidien, comme les vaporisateurs et aérosols, notamment les désodorisants, produits nettoyants et pesticides, colle, nouveaux meubles et tapis, matériaux de construction, et même certains appareils électriques. Les effets sur la santé des COV peuvent se traduire par une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, une perte de la coordination, des nausées, ainsi que des lésions au foi, aux reins et au système nerveux central**.

Le moniteur de qualité de l'air COVT d'Aqara est doté de trois capteurs intégrés mesurant le niveau de COVT, la température et l'humidité, et tous les capteurs sont développés à partir de solutions technologiques avancées en électrochimie et semiconducteurs pour en garantir la stabilité et la précision. Le moniteur est également équipé d'un écran matriciel à encre électronique, semblable au papier et bénéficiant d'un contraste très élevé. Le moniteur a une faible consommation énergétique et une durée de vie de batterie supérieure à un an.

En prenant en charge le protocole Zigbee 3.0, le moniteur COVT fonctionne avec d'autres dispositifs intelligents pour améliorer la sécurité et le confort de votre domicile. Il est également compatible avec un large éventail d'écosystèmes de maison connectée et d'assistants vocaux, notamment Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, et bien d'autres***.

Le moniteur de qualité de l'air COVT est disponible sur les plateformes Amazon américaine et canadienne dès le 22 juillet 2021. Pour célébrer ce lancement, Aqara Amazon US propose un rabais de 15% sur le moniteur avec le code promo: TVOCPR2224. L'offre est valable jusqu'au 24 juillet 2021 inclus.

En outre, le moniteur COVT est également disponible en Europe et en Asie via les distributeurs Aqara agréés. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de vos distributeurs régionaux.

Pour plus d'informations sur le moniteur de qualité de l'air COVT, rendez-vous sur notre site.

* Un hub Zigbee 3.0 Aqara compatible (Hub M1S, Hub M2 et Camera Hub G2H) est requis.

** Selon le rapport "Volatile Organic Compounds' Impact on Indoor Air Quality" de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA).

*** En raison des restrictions API, les données ne sont pas toutes accessibles en fonction de la plateforme utilisée.

À propos d'Aqara

Fondé en 2016, Aqara est un leader des produits de domotique intelligente comptant des bureaux à New York et Shenzhen. Nous proposons des solutions et des produits intelligents avancés pour la maison, abordables, faciles à utiliser et d'allure élégante. Notre offre de produits réunit une grande variété de capteurs, d'interrupteurs, de contrôleurs de rideaux et de dispositifs de verrouillage de porte. Nous avons ouvert plus de 400 points de vente Aqara Home dans le monde entier afin de proposer à nos clients des solutions intelligentes toujours plus personnalisées.

Nous continuons d'étendre notre présence mondiale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Russie, en Asie du Sud-Est, en Corée et en Chine. Nos appareils en ligne sont utilisés dans 192 pays et territoires par plus de deux millions de clients. Nous aspirons à apporter des technologies intelligentes pour la maison à tous les foyers du monde.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur notre site et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

