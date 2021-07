Innodisk lance des SSD 3D TLC 112 couches de qualité industrielle avec la capacité la plus élevée au monde et une gamme complète de produits





TAIPEI, le 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Innodisk, un fournisseur mondial de premier plan de solutions flash et de mémoire industrielles, annonce ses SSD TLC 3D à 112 couches de qualité industrielle ainsi que la capacité la plus élevée au monde jusqu'à 8 To. Les SSD à 112 couches présentent une gamme complète de produits comprenant les séries SATA 3TG6-P et 3TE7, ainsi que les séries PCIe Gen3x4 et Gen4x4.

La nouvelle série de SSD TLC marque le développement continu d'Innodisk avec la conception 3D NAND, apportant une meilleure efficacité, des performances plus rapides et une capacité accrue. Par rapport à la technologie précédente à 96 couches qui offrait un maximum de 2 To de stockage, la nouvelle série PCIe Gen 4x4 à 112 couches augmente la capacité à 8 To pour les SSD U.2, ce qui est le plus élevé du secteur, tandis qu'elle augmente la capacité à 4 To pour les SSD M.2 (P80). Au-delà des augmentations de capacité, la couche 112 est également plus rapide, la série PCIe Gen 4x4 atteignant des vitesses de 7500/6700 Mo/s (8CH) et 3800/3000 Mo/s (4CH). L'augmentation marquée des performances répond aux besoins croissants des applications AIoT et des industries de la 5G, de l'edge computing, du deep learning, de la surveillance intelligente et de la médecine intelligente, où la vitesse et la prise en charge d'une capacité plus élevée sont essentielles.

La nouvelle série de SSD TLC 3D à 112 couches bénéficie également d'autres améliorations essentielles pour répondre à la demande des marchés industriels et de l'IdO. La fiabilité étant primordiale, une double approche de la correction ECC par LDPC au sein d'une page et du RAID entre les blocs offre une double couche de protection pour une plus grande sécurité des données. Des performances linéaires cohérentes et stables sont mises en oeuvre grâce à un mode d'écriture directe qui réduit les baisses de performances et le WAF. La série 112 couches d'Innodisk présente également une meilleure endurance, une plus grande sécurité des données avec iDataGuard et iPowerGuard intégrés, améliorant la compatibilité et la protection dans les environnements à alimentation critique et garantissant l'intégrité des données en cas de perte soudaine d'alimentation.

Innodisk prévoit une production de masse de la série TLC 3D à 112 couches au troisième trimestre 2021 pour les clients du monde entier. Avec l'engagement d'Innodisk à la longévité de produit, l'approvisionnement à long terme, et le support de produit, nous aidons à garantir la viabilité à long terme aux clients cherchant le meilleur dans les solutions SSD.

Série de SSD industriels 96L et 112L 3D TLC



PCIe Gen3x4 96L 3D TLC PCIe Gen4x4 112L 3D TLC Protocole NVMe 1.3 NVMe 1.4 Capacité Jusqu'à 2 To Jusqu'à 8 To (U.2) Jusqu'à 4 To (M.2 P80) Performance 3500/2900 Mo/s (8CH) 7500/6700 MB/s (8CH) 2000/1700 MB/s (4CH) 3800/3000 MB/s (4CH)

À propos d'Innodisk

Innodisk est un fournisseur de services de mémoire flash, de modules DRAM et de produits périphériques intégrés pour les applications industrielles et d'entreprise. Pour en savoir plus sur Innodisk, veuillez consulter le site https://www.innodisk.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579266/112_Laye_3D_TLC_Product_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg

