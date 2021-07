Le gouvernement du Canada appuie l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council grâce au Fonds de soutien aux communautés autochtones





RANKIN INLET, NU, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Grâce au Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada continue de fournir du soutien aux communautés inuites, métisses et aux Premières Nations pour les aider à se préparer, prévenir et répondre à la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a souligné le travail que l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council a fait pour appuyer les Nunavummiut tout au long de la pandémie. Les initiatives de l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council appuyées par le Fonds comprennent :

100 trousses d'apprentissage à l'intention d'enfants de 0 à 10 ans pour appuyer l'éducation et la communication entre les parents et les enfants durant les périodes de confinement;

200 paniers alimentaires pour accroître la sécurité alimentaire; ces paniers alimentaires comprenaient des recettes et des instructions, en anglais et en inuktitut, ainsi que tous les ingrédients nécessaires pour que les membres de la famille travaillent ensemble à créer des repas nutritifs;

la création d'une banque alimentaire pour les enfants d'âge scolaire afin qu'ils puissent avoir accès à des aliments pour eux et leurs familles. Chaque semaine, 100 enfants profitaient de la banque alimentaire.

L'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council renforce l'autonomie des Nunavummiut au moyen de programmes innovateurs qui combinent l'Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel inuit) au développement des compétences essentielles. Dans le cadre des programmes de l'Ilitaqsiniq, on appuie les initiatives d'alphabétisation qui respectent les principes de renforcement et de développement des capacités communautaires et on en fait la promotion.

Services aux Autochtones Canada a octroyé 50 000 $ à l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Citations

« J'aimerais souligner le leadership de l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council, pourleurs idées innovatrices afin de répondre aux besoins de leurs communautés durant la pandémie de la COVID-19. Offrir des programmes dirigés par les communautés et axés sur les principes de l'Inuit Qaujimajatuqangit permet aux Inuits d'apprendre l'inuktitut et l'anglais, deux langues officielles au Nunavut. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le financement versé par SAC a appuyé la poursuite du travail de grande qualité pour lequel l'Ilitaqsiniq est réputé d'une manière orientée vers l'avenir, durable et adaptée aux besoins de notre peuple, de nos communautés et de nos gouvernements. Ce financement a aidé à créer la base sur laquelle nous pourrons nous fonder pour continuer à exécuter nos programmes efficaces. Appuyer notre organisation en offrant du financement pour réaliser des projets comme celui-ci nous incitera à favoriser l'innovation et l'expansion en matière de programmes. »

Adriana Kusugak

Directrice exécutive - Ilitaqsiniq

« Depuis sa création en 1999, l'Ilitaqsiniq - Nunavut Literacy Council a appuyé des initiatives d'alphabétisation au Nunavut. La pandémie de COVID-19 ayant présenté de nouveaux défis de taille, l'Ilitaqsiniq a élaboré et a mis en oeuvre des solutions pour veiller à ce que les familles et les enfants du Nunavut reçoivent les soutiens éducatifs et alimentaires dont ils ont besoin. »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

L'Ilitaqsiniq a été fondé en 1999, à partir du Northwest Territories Literacy Council lorsque le Nunavut a été établi comme territoire. L'organisme est constitué en vertu de la Societies Act du Nunavut en tant qu'oeuvre de bienfaisance.

a été établi comme territoire. L'organisme est constitué en vertu de la du en tant qu'oeuvre de bienfaisance. Ilitaqsiniq est un terme inuktitut signifiant « reconnaissance continue du monde qui nous entoure. »

est un terme inuktitut signifiant « reconnaissance continue du monde qui nous entoure. » Les programmes de l'Ilitaqsiniq sont élaborés par des Inuits et axés sur les valeurs de l'Inuit Qaujimajatuqangit.

Le Canada a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, inuites et métisses à prévenir la propagation du virus, à se préparer à la pandémie et à y répondre.

a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, inuites et métisses à prévenir la propagation du virus, à se préparer à la pandémie et à y répondre. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont aussi accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries au Canada, par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 du gouvernement du Canada.

