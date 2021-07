Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 23 au 26 juillet - Entraves majeures sur le réseau autoroutier





MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans l'échangeur Saint-Pierre et sur l'autoroute 10 Bonaventure. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement vers 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

AUTOROUTE 10 - BONAVENTURE

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète de l'A-10 dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria

Détours : en direction

Est (vers pont Samuel-De Champlain) : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais, chemin des Moulins et rue Carrie-Derick.

Ouest (vers centre-ville) : via la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), rue Riverside, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

De samedi 8 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-10 dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria

Note : travaux sous de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 13 - PONT LOUIS-BISSON

De vendredi 19 h à samedi 19 h

De samedi 19 h à dimanche 19 h (en réserve)

De dimanche 19 h à lundi 5 h (en réserve)

Changement de phase et maintien de 2 voies ouvertes par direction sur le pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval

La nouvelle phase sera en place du 25 juillet jusqu'au début novembre. Configuration des voies selon l'horaire suivant :

2 voies disponibles en direction nord et 4 voies en direction sud, de 5 h à 9 h



4 voies disponibles en direction nord et 2 voies en direction sud, de 14 h à 20 h



Autrement, 3 voies ouvertes dans chaque direction

Fermeture de l'entrée des boulevards Henri-Bourassa et Gouin pour A-13 nord, du 25 juillet jusqu'au début novembre. À noter que l'entrée sera ouverte pour l'heure de pointe du retour pendant les jours de semaine, de 14 h à 21 h

Détour : via : boulevard Gouin, boulevard Pitfield, A-13 Sud, sortie 6 pour voie de desserte A-40 Ouest, faire demi-tour à la sortie boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte A-40 est.

AUTOROUTE 20 - JEAN-LESAGE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Boucherville sur l'A-20 ouest, fermeture de la sortie 92 (boulevard de Mortagne) et de l'entrée de la rue Ampère pour A-20 ouest

Détours : pour la sortie, via la sortie 91 (boulevard Industriel, rue Métropole) et pour l'entrée, via celle du boulevard de Mortagne.

AUTOROUTE 40 - MÉTROPOLITAINE

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-40 est et sur la voie de desserte à la hauteur du pont d'étagement du boulevard Lacordaire

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Lacordaire. Détour via l'entrée suivante.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à samedi 7 h 30

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'entrée de l'avenue Souligny / rue Tellier

Détour : vie les rues De Boucherville, Hochelaga est et Tellier. En direction du centre-ville, via les rues Hochelaga ouest et Dickson.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Sherbrooke.

RAPPEL

Pont Honoré- Mercier : fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (Châteauguay) au pont (R-138 est / Montréal) jusqu'au 29 juillet. Détour via la bretelle pour R-132 est et faire demi-tour au chemin Old Malone.

À noter que l'accès au pont Mercier en direction de Montréal est interdit aux camions afin d'améliorer la circulation. Détour via les autres ponts. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour consulter la page des travaux sur le site de PJCCI.

À PRÉVOIR

Pont Pierre-Laporte à Québec : la première phase des travaux a pris fin le 6 juillet dernier et le Ministère se prépare à réaliser la deuxième phase, du 8 au 18 août 2021*. En tout temps, une seule voie sera ouverte à la circulation dans chaque direction. De plus, la largeur de chaque voie sera de 3,3 mètres.

Une forte congestion est anticipée de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Les usagers du réseau routier sont invités à adapter leur itinéraire et à consulter Québec 511 avant de prendre la route. Pour les déplacements entre Montréal et Québec, l'autoroute 40 est à privilégier.

*Les dates des travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

SSL

REM

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 16:17 et diffusé par :