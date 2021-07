rf IDEAS présentera sa collaboration avec des partenaires du secteur de la santé à l'HIMSS21





rf IDEAS, l'un des principaux fabricants de lecteurs d'identifiants pour l'authentification et l'accès logique, présentera ses dernières solutions de gestion d'accès aux identités à l'HIMSS21, stand #2817.

L'objectif du salon, transformer les soins de santé grâce aux nouvelles technologies, permet à rf IDEAS et à ses partenaires de mettre en évidence les derniers développements en matière d'accès informatique et réseau, de gestion de l'accès aux identités, d'impression sécurisée, et de suivi du temps et des présences.

Cette année, rf IDEAS s'associe à HP, NetIQ (MicroFocus), KSI, World Wide Technology (WWT), ACDI/PaperCut, Imprivata, mAIrobotics, et Lenovo pour présenter les toutes dernières innovations en matière de gestion des accès d'identité pour la sécurité des soins de santé. Grâce à ces partenariats, le personnel de santé et les équipes informatiques ont accès à des solutions qui permettent des flux de travail rationalisés et facilitent la conformité aux réglementations HIPAA.

« Nous sommes ravis d'avoir ces incroyables partenaires à nos côtés à l'HIMSS21, pour démontrer comment la plateforme WAVE ID a un impact profond sur l'écosystème de la sécurité des soins de santé », a confié Tod Besse, vice-président principal des Ventes et du Marketing, chez rf IDEAS. « Nos partenaires et les solutions qu'ils apportent nous aident à établir la confiance pour relever les défis majeurs de conformité et de sécurité, tout en améliorant l'expérience du patient. »

Comptant parmi les partenaires de cette année, WWT considère la combinaison des solutions de gestion d'accès aux identités de rf IDEAS, avec les compétences d'experts, de WWT en matière de soins de santé, comme un élément fondamental pour établir une collaboration fructueuse dans la création et l'exécution de solutions. « Notre partenariat nous permet de pousser les organisations de santé au-delà du statu quo, pour une transformation réussie », a indiqué pour sa part Matthew Stein, ingénieur en Solutions de santé, chez WWT. « Ensemble, nous passons du développement de stratégies à la création de solutions afin d'aider les organisations à atteindre leurs objectifs. »

Les visiteurs qui choisissent d'assister en personne au salon de cette année, peuvent se rendre sur le stand n° 2817 pour découvrir comment rf IDEAS et ses partenaires s'attachent à renforcer la conformité et la sécurité, afin de réduire la transmission des virus dans le secteur de la santé :

Flux de travail rationalisés avec un accès à authentification unique.

Données protégées avec impression sécurisée.

Productivité accrue grâce à l'authentification multifacteur.

L'HIMSS est un salon mondial du secteur médical, qui met en relation divers professionnels au sein de l'écosystème de la santé, dans le but de favoriser la sensibilisation, l'innovation et la collaboration. L'HIMSS21 se tiendra du 9 au 13 août 2021 à Las Vegas, Nevada.

Pour en savoir plus sur nos collaborations partenaires, ou pour prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe, rendez-vous sur le site rfIDEAS.com/HIMSS21.

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un leader des solutions d'accès logique pour les soins de santé, le secteur manufacturier, les gouvernements, l'enseignement et les entreprises. Adoptés par des utilisateurs du monde entier et soutenus par les solides partenariats de l'entreprise avec les principaux fournisseurs de gestion des accès aux identités, les lecteurs WAVE ID® (anciennement pcProx®) de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l'authentification unique, l'impression sécurisée, le traçage de la présence et l'authentification mobile tout en prenant en charge presque toutes les technologies d'identification dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rfIDEAS.com.

