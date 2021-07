Echosens met en lumière les nouvelles directives de l'EASL pour la pratique clinique : une recommandation sans précédent pour la gestion des soins et des FibroScan non invasifs





Echosens, une société de haute technologie proposant la gamme de produits FibroScan®, annonce la publication de nouvelles directives de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL), une association professionnelle pour les individus effectuant des recherches sur les maladies du foie. Ces directives représentent une avancée significative pour la prise en charge non invasive des patients atteints de maladies du foie et un niveau de recommandation sans précédent pour les solutions d'Echosens.

« Nous sommes absolument ravis que ces nouvelles directives soient très normatives pour les paramètres FibroScan, faisant de nos technologies la pierre angulaire des tests non invasifs (TNI) pour l'avenir de la prise en charge des maladies du foie ? dans tout le continuum des soins pour le foie et pour tous les groupes de population », a déclaré Dominique Legros, PDG du groupe Echosens. « En tant que TNI de référence, FibroScan combine standardisation, performance clinique et accessibilité pour l'identification précoce des patients, en première intention après un Fib-4, soit en soins primaires, en clinique de diabétologie ou en clinique du foie, et pour la prise en charge avancée des patients atteints de maladies du foie, ou pour la stratification du risque d'hypertension portale ou de carcinome hépatocellulaire. »

Les éléments clés des directives de l'EASL incluent :

La mesure de la dureté du foie (LSM ? liver stiffness measurement) avec l'élastographie transitoire (TE ? transient elastography) a reçu 13 "recommandations fermes" et quatre autres recommandations ou déclarations de soutien.

Le paramètre d'atténuation contrôlée est dorénavant mentionné dans les directives, avec une limite claire pour le diagnostic de stéatose.

La mesure de la rigidité de la rate (SSM ? spleen stiffness measurement) est maintenant recommandée comme TNI supplémentaire pour améliorer davantage la stratification du risque et affiner le risque de varices à haut risque.

Dans tous les groupes de population, FibroScan a été mentionné dans 18 recommandations ou déclarations, notamment pour la stéatose hépatique non alcoolique/stéatohépatite non alcoolique, la maladie hépatique alcoolique, le virus de l'hépatite C, y compris après une réponse virologique soutenue, une cirrhose biliaire primitive/cholangite sclérosante primitive ou une hépatite auto-immune, ainsi que pour les populations à risque, comme les patients avec des facteurs de risque métabolique et/ou une consommation d'alcool préjudiciable. Toutes les valeurs limites recommandées sont clairement spécifiées pour la LSM utilisant la TE.

Jon Gingrich, PDG d'Echosens North America, a affirmé : « Nous sommes très satisfaits de ces nouvelles directives, qui démontrent une nouvelle fois la valeur de FibroScan pour une gestion complète de la santé du foie dans la lutte contre une épidémie mondiale de maladies du foie. L'EASL est un facilitateur d'excellence essentiel dans la recherche sur le foie et l'innovation liée au foie. »

À propos d'Echosens

