Le gouvernement du Canada investit dans plus de logements locatifs à Whitehorse





WHITEHORSE, YT, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au gouvernement du Canada, la population de Whitehorse aura accès à plus de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député fédéral du Yukon, l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon, et Dan Curtis, maire de Whitehorse, ont annoncé un investissement de 22,2 millions de dollars pour construire trois nouveaux immeubles de logements locatifs à Whistle Bend.

Appelé Boreal Commons, l'ensemble comprend trois immeubles, chaque immeuble de trois étages comprenant quatre studios, quatre logements d'une chambre et 21 logements de deux chambres, pour un total de 87 nouveaux logements.

Dix-huit logements de l'ensemble auront des loyers inférieurs à ceux du marché pendant au moins 25 ans et cinq studios seront réservés à des locataires âgés de 18 à 25 ans. De plus, au moins cinq logements seront priorisés pour des personnes nouvellement arrivées au Canada, et 18 logements seront dotés d'aménagements pour accès facile afin de cibler les populations vulnérables, comme les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations :

« Notre gouvernement travaille fort pour créer plus d'options de logement pour toute la population du Canada afin que tout le monde ait un logement qui répond à ses besoins. Les investissements dans nos villes en croissance, comme Whitehorse, dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs sont essentiels, et aideront à ouvrir la voie à une classe moyenne plus forte et plus prospère. Les 87 nouveaux logements de Boreal Commons sont un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. J'ai hâte de voir cette collectivité continuer à grandir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les programmes de la Stratégie nationale sur le logement aident les villes comme Whitehorse à accroître l'offre de logements locatifs dont elles ont grandement besoin. Cet investissement arrive à un moment critique de la pandémie, et permet de conserver de bons emplois dans la collectivité et de soutenir l'économie régionale ici, à Whitehorse. Cet investissement à Boreal Commons est un autre excellent exemple de renforcement de la communauté, qui aide les Yukonnais à accéder à des logements sûrs et abordables répondant à leurs besoins. » - L'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

« Le gouvernement du Yukon est engagé à accroître l'offre de logements en misant sur nos partenariats et en faisant des investissements stratégiques pour des communautés saines, dynamiques et durables. Grâce à des efforts de collaboration entre tous les ordres de gouvernement, nous nous efforçons d'accroître les options offertes aux Yukonnais pour tout le continuum du logement et sur l'ensemble du territoire. Je suis enthousiaste à l'idée de voir de nouveaux projets se concrétiser et je suis fier de continuer à soutenir la construction de logements abordables sur le territoire. » - L'honorable Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Au nom du Conseil, je suis ravi de voir davantage de logements locatifs offerts dans notre collectivité, surtout dans notre quartier qui connaît la plus forte croissance. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet au moyen d'un incitatif à l'aménagement, et nous continuerons de travailler avec notre gouvernement et nos partenaires des Premières Nations pour aider les gens à accéder à un logement dans tout le continuum du logement. » - Dan Curtis, maire de Whitehorse

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir de nouveaux appartements locatifs abordables à Whitehorse. Aucun autre ensemble résidentiel de cette envergure n'a été construit dans la collectivité depuis plus de 30 ans. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans l'océan pour répondre aux besoins importants en matière de logement et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous espérons que la collaboration entre les différents ordres de gouvernement pourra être facilitée à l'avenir afin que nous puissions tous et toutes travailler de concert pour améliorer les options de logement dans le Nord du Canada. Bâtir dans le Nord présente des défis importants et nous voulons remercier notre équipe expérimentée de Kobayashi + Zedda Architects, Blackrock Construction et tout leur personnel, qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. » - Sammy Hachem, Right On Property Group

Faits en bref :

La Société d'habitation du Yukon verse 500 000 $ dans le cadre du troisième appel à projets du Fonds pour les initiatives en matière de logement et 500 000 $ dans le cadre du Programme municipal de construction de logements locatifs.

verse 500 000 $ dans le cadre du troisième appel à projets du Fonds pour les initiatives en matière de logement et 500 000 $ dans le cadre du Programme municipal de construction de logements locatifs. La Ville de Whitehorse verse des incitatifs à l'aménagement pouvant atteindre 500 000 $ sur 10 ans pour l'ensemble.

verse des incitatifs à l'aménagement pouvant atteindre 500 000 $ sur 10 ans pour l'ensemble. En octobre 2020, le taux d'inoccupation à Whitehorse était de 2.5 %.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au Canada qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les gens de la classe moyenne au qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés à la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés à la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité dans les collectivités urbaines. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le gouvernement propose dans son budget de 2021 d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

