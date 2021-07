Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement visant à soutenir le secteur de la technologie quantique de l'Ouest canadien





BURNABY, BC, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Terry Beech, député de Burnaby-Nord--Seymour et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, présentera des renseignements sur l'aide financière visant à soutenir le développement de la Colombie-Britannique en tant que chef de file mondial dans le domaine de la technologie quantique.

À la suite de son allocution, Terry Beech sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Le vendredi 23 juillet 2021



Heure : 11 h (HP) / 12 h (HR) / 13 h (HC) / 14 h (HE)



Endroit : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UEGpxb6uTF6BBmMGKGCTHQ

