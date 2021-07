Andersen Global poursuit son expansion dans les Caraïbes grâce à l'intégration de Nelsons Law Firm





En établissant une présence dans les îles Caïmans, Andersen Global renforce son implantation existante dans les Caraïbes, via un Accord de collaboration avec Nelsons Law Firm.

Fondé en 1994 et dirigé par l'associé directeur Steven Barrie, Nelsons Law Firm fournit à ses clients des capacités multiservices, notamment dans les domaines de l'entreprise et du commerce, de l'immigration et des licences locales, des litiges et de l'insolvabilité, des services aux clients privés et des trusts, ainsi qu'en droit foncier et pénal.

« Nous privilégions les relations avec nos clients, et sommes attachés à fournir des services fluides et personnalisés dans l'intérêt de nos clients », a déclaré Steven Barrie. « Le fait de collaborer avec Andersen Global nous permet de travailler aux côtés de partenaires complémentaires, tout en continuant d'offrir des solutions de premier ordre à nos clients, à la fois à l'échelle locale et internationale. »

« L'intégration de Nelsons dont la qualité s'est illustrée dans le travail réalisé ensemble jusqu'à présent, vient compléter nos autres cabinets de la région », a indiqué Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Je suis persuadé que nos synergies généreront des solutions indépendantes et intégrées, en faveur de nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 281 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

