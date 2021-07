Une somme de 18,9 millions de dollars octroyée aux MRC de D'Autray et de Matawinie pour poursuivre le déploiement des services Internet haute vitesse





BERTHIERVILLE, QC, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent un investissement combiné de 18,9 millions de dollars pour soutenir le déploiement d'Internet haute vitesse vers 10 980 foyers supplémentaires de la circonscription de Berthier, dont 10 500 nouveaux foyers dans la MRC de Matawinie et 480, dans la MRC de D'Autray. Grâce à ce financement, tous les citoyens de ces deux MRC auront accès à des services fiables, performants et abordables d'ici septembre 2022.

La Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, et la ministre du Tourisme du Québec, ministre responsable de la région de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Caroline Proulx, en ont fait l'annonce hier, en présence des préfets de la MRC de D'Autray, Yves Germain, et de la MRC de Matawinie, Sylvain Breton. Cet investissement combiné est réalisé grâce à la phase II de l'Opération haute vitesse Canada-Québec qui a été dévoilée le 21 juillet en matinée et dans le cadre de laquelle 13 nouveaux projets portés par la communauté seront entrepris moyennant un investissement à parts égales de 94 millions de dollars. La phase II de l'Opération haute vitesse Canada-Québec est complémentaire aux projets de la phase I annoncés en mars dernier.

La collaboration avec les organismes et les entreprises de télécommunication, l'ajout d'une date butoir assortie de pénalités aux nouveaux contrats et la couverture de tous les foyers situés dans la région où se déploient les projets sont des éléments qui assurent un déploiement aussi efficace que rapide des services Internet haute vitesse.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de la MRC de Matawinie et de la MRC de D'Autray d'ici l'automne 2022. Avec cette annonce, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois de la région de Lanaudière. »

- La Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle tant attendue par la population de la circonscription de Bertrand, spécialement pour les municipalités de Chertsey, de Rawdon, d'Entrelacs, de Notre-Dame-de-la-Merci et de Saint-Donat. J'en profite pour saluer le travail et la collaboration de tous les porteurs de ce projet phare pour la MRC de la Matawinie. L'accès à un réseau Internet haute vitesse de qualité est non seulement nécessaire dans le quotidien des citoyens, mais également essentiel au développement économique de la région. Notre gouvernement travaille d'arrache-pied afin de réaliser cet engagement, et l'investissement annoncé en est une preuve supplémentaire. »

- La députée provinciale de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault

« En tant que députée de Berthier, je suis très fière d'annoncer l'accessibilité à une connexion Internet haute vitesse pour près de 11 000 nouveaux foyers dans mon comté d'ici septembre 2022. J'ai été interpellée à de nombreuses reprises par les citoyens qui souhaitaient voir ce souhait se concrétiser. Cet important investissement fait par notre gouvernement démontre que nous avons été une fois de plus à l'écoute des besoins des citoyens. Nous continuerons d'être proactifs et maintenons le cap sur nos engagements pour assurer l'essor et le développement économique dans Berthier. »

- La ministre du Tourisme du Québec, ministre responsable de la région de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Caroline Proulx

« Cette importante contribution gouvernementale vient assurer l'achèvement de la 2e phase d'un projet de longue haleine, dont les répercussions positives influenceront directement le quotidien de près de 3 900 entreprises et foyers d'autréens. »

- Le préfet de la MRC de D'Autray et maire de Saint-Didace, Yves Germain

« Depuis plusieurs années, la MRC de Matawinie a entrepris la construction d'un réseau de fibre optique afin de permettre à tous les citoyens d'avoir accès à un Internet fiable et de qualité. Cette annonce est très importante pour la MRC de Matawinie, car la subvention permettra d'accélérer le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire. Je tiens à remercier les gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien et leur confiance dans ce qui constitue, à ce jour, un des plus grands projets de déploiement de fibre optique au Québec. »

- Le préfet de la MRC de Matawinie et maire d'Entrelacs, Sylvain Breton

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse Canada-Québec permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.





, soit plus de 99 %. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.





a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021. À ce jour, le gouvernement du Québec a investi plus d'un milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d'ici l'automne 2022.





Le volet Éclair?II de l'Opération haute vitesse prévoit un investissement de 94 millions de dollars pour soutenir les projets de déploiement de la Coop de solidarité du Suroît (CSUR), de la Table d'action en communication et technologies de l'information de la MRC de Coaticook (TACTIC), de Premières Nations sans-fil S.E.C. (First Nation Wireless), de Développement Innovations Haut-Richelieu (IHR?Télécom), d'Xplornet, de Bell, de Cooptel et de l'Association pour la télédistribution et radio la Minerve, ainsi que des MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de d'Autray, de Matawinie et de Montcalm .





(TACTIC), de Premières Nations sans-fil S.E.C. (First Nation Wireless), de Développement Innovations Haut-Richelieu (IHR?Télécom), d'Xplornet, de Bell, de Cooptel et de l'Association pour la télédistribution et radio la Minerve, ainsi que des MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de d'Autray, de Matawinie et de . La couverture de 18 200 foyers annoncée au titre du volet Éclair?II s'ajoute au branchement de 150 000 foyers annoncé en mars 2021 et aux quelque 66 000 foyers déjà couverts par d'autres programmes gouvernementaux.





aux quelque 66 000 foyers déjà couverts par d'autres programmes gouvernementaux. L'objectif est d'atteindre une connectivité optimale dans toutes les régions en 2022. Il reste environ 18 200 foyers pour lesquels aucun projet de déploiement des services Internet haute vitesse n'a été déterminé pour le moment. Ces foyers sont situés dans des emplacements particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude. La stratégie retenue pour desservir ces foyers d'ici 2022 sera annoncée ultérieurement.

