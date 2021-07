CGTN sélectionne les 200 meilleurs « Media Challengers » au monde





BEIJING, 22 juillet 2021 /CNW/ - Après une chasse mondiale aux talents qui a duré trois mois et qui a touché 130 pays et régions, en plus de la réception de milliers de candidatures en ligne depuis avril 2021, CGTN a annoncé mardi la liste des 200 meilleurs candidats pour la deuxième ronde de la campagne « Media Challengers ». En plus de l'annonce du palmarès mondial des 200 meilleurs candidats, 30 juges professionnels du monde entier, y compris des experts et des universitaires dans le domaine des médias, des dirigeants d'organisations médiatiques réputées et de nombreux leaders d'opinion et chefs de file de l'industrie, ont également fait une apparition.

En lançant sa mission pour trouver la prochaine génération de journalistes à la caméra, CGTN a souhaité la bienvenue aux présentateurs, aux DJ, aux baladodiffuseurs, aux influenceurs des médias sociaux et aux conteurs en herbe du monde entier, qui ont présenté des vidéos de trois minutes révélant les raisons pour lesquelles ils devraient être pris en considération pour l'unique chance de devenir le prochain visage et la prochaine voix de CGTN.

Ayant reçu un nombre impressionnant de vidéos qui ont totalisé plus de 100 heures d'écoute, et qui représentaient un éventail diversifié des parcours et des expertises des créateurs de contenu de partout dans le monde, un panel de 40 juges professionnels des industries des médias et du divertissement a visionné la première ronde de soumissions en 12 séances d'auditions afin de réduire le bassin de participants à seulement 200.

Les 200 meilleurs candidats participeront maintenant à la prochaine série de défis vidéo, mettant en valeur leurs compétences uniques en matière de narration, de montage et de présentation. Plus important encore, ils seront appelés à démontrer leur capacité à mobiliser les téléspectateurs en partageant de nouvelles idées à l'aide de leur personnalité dynamique.

Lancé le 8 avril 2021, l'événement « Media Challengers » vise à trouver des professionnels des médias talentueux et prometteurs du monde entier. Les « Media Challengers » présélectionnés auront l'occasion de recevoir une formation et des ressources professionnelles en multimédia et de faire partie de la base de données officielle des talents de CGTN pour devenir des journalistes à temps plein ou à temps partiel qui raconteront des histoires directement depuis les premières lignes. À la fin du concours, les gagnants pourront également recevoir des offres de reportage au siège social de CGTN à Beijing ou dans trois centres de production régionaux, soit à Washington, D.C., à Londres et à Nairobi.

Alors que le défi se poursuit, les prochaines vidéos des 200 meilleurs candidats « Media Challengers » peuvent être visionnées sur cinq grandes plateformes partenaires dans le monde, dont Weibo, Bilibili, Yangshipin, Facebook, YouTube, LinkedIn et Variety China.

