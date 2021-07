Le Groupe NSO répond aux allégations mensongères que Forbidden Stories fait actuellement circuler





TEL AVIV, Israël, le 22 juillet 2021 /PRNewswire/ --

Attribuable à un porte-parole de NSO -

« Trop c'est trop !

« À la lumière de la récente campagne médiatique planifiée et bien orchestrée par Forbidden Stories et poussée par des groupes d'intérêts spéciaux, et en raison du mépris total des faits, l'ONS annonce qu'il ne répondra plus aux demandes de renseignements des médias sur cette question et qu'il ne jouera pas le jeu de la campagne vicieuse et calomniatrice.

« Nous allons le déclarer à nouveau :

« La liste n'est pas une liste de cibles ou de cibles potentielles de Pegasus.

« Les chiffres de la liste ne sont pas liés au groupe NSO.

« Toute affirmation selon laquelle un nom figurant dans la liste est nécessairement lié à une cible ou à une cible potentielle de Pegasus est erronée et fausse.

« NSO est une entreprise technologique. Nous n'exploitons pas le système et n'avons pas accès aux données de nos clients, qui demeurent obligés de nous fournir ces informations dans le cadre d'enquêtes.

« NSO enquêtera minutieusement sur toute preuve crédible de mauvaise utilisation de ses technologies, comme nous l'avons toujours fait, et fermera le système si nécessaire.

« NSO continuera sa mission de sauver des vies, en aidant les gouvernements du monde entier à prévenir les attaques terroristes, à démanteler les réseaux de pédophilie, de sexe et de trafic de drogue, à localiser les enfants disparus et kidnappés, à localiser les survivants piégés sous des bâtiments effondrés, et à protéger l'espace aérien contre la pénétration perturbatrice de dangereux drones. »

À propos de NSO Group

NSO Group est un développeur de technologies de premier plan qui accorde des licences pour des solutions logicielles aux gouvernements et aux organismes d'application de la loi afin d'enquêter et de prévenir les actes terroristes, de lutter contre la criminalité et d'accroître la sécurité publique. Les produits de NSO ont été utilisés avec succès pour :

Prévenir le terrorisme, y compris la violence armée, les voitures piégées et les attentats-suicides dans les centres de transport, les parcs publics, les marchés, les salles de concert, les stades et autres lieux publics

Démanteler les réseaux d'exploitation des enfants, de trafic de sexe et de drogue, ainsi que les opérations de blanchiment d'argent

Trouver et sauver des enfants kidnappés

Aider les équipes de recherche et de sauvetage à localiser les survivants piégés sous des bâtiments effondrés à la suite de catastrophes naturelles ou de défaillances de construction

DIFFUSÉ PAR MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, AGENT ÉTRANGER ENREGISTRÉ, AU NOM DE Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, WASHINGTON, DC.

