Suvoda clôture le premier semestre 2021 avec une bonne croissance commerciale, une expansion géographique et des améliorations de nouveaux produits





Le fabricant innovant de logiciels d'essais cliniques annonce un trimestre record pour les réservations d'affaires durant le deuxième trimestre.

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, un innovateur en matière de logiciels d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui qu'il a connu une croissance importante de ses activités au cours du premier semestre 2021, certaines des principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que des ORC ayant choisi et mis en oeuvre sa solution IRT. En outre, Suvoda a publié plusieurs améliorations de produits IRT et a étendu sa présence en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

La société a enregistré une croissance de 50 % de ses commandes par rapport à la même période l'année dernière, tout en dépassant un total de 800 essais en direct sur son système IRT depuis sa création. Bien connue dans le secteur pour son excellence en matière de services professionnels et de support client, Suvoda a maintenu un score de satisfaction client supérieur à 9 (sur 10) depuis qu'elle a commencé à mener l'enquête en 2018, avec plus de 90 % des clients qui reviennent vers Suvoda pour leurs besoins en matière d'essais cliniques.

Suvoda a également publié la dernière version de son logiciel IRT qui comprend des améliorations de ses capacités à prendre en charge les essais cliniques virtuels et décentralisés, augmentant encore la flexibilité et l'adaptabilité de son offre de gestion de la chaîne d'approvisionnement leader du secteur.

Dans le même temps, Suvoda a renforcé son organisation pour soutenir la croissance et a ajouté à son équipe de direction des cadres technologiques expérimentés dans les domaines du produit et du marketing, ainsi qu'un cadre supérieur au Japon.

« C'est une période passionnante pour Suvoda et l'industrie à un niveau macro », a déclaré Jagath Wanninayake, président et chef de la direction chez Suvoda. « Je suis immensément reconnaissant envers nos clients qui continuent à nous confier leur élément vital, leurs programmes cliniques, et envers les membres de l'équipe Suvoda pour leur engagement incessant envers l'excellence et leur attention sans compromis au service à la clientèle. »

En juillet, Suvoda a été reconnue comme lauréate de la catégorie « Top Technology Company » lors de la remise annuelle des prix Philadelphia Alliance for Capital and Technologies (PACT) Enterprise, en reconnaissance de son innovation continue, de son leadership et de son rôle dans la transformation des domaines de la santé et de la technologie dans le monde entier.

À propos de Suvoda LLC

Suvoda est une société SaaS innovante, axée sur la transformation des essais cliniques grâce à la puissance de la technologie. Le système Interactive Response Technology (IRT) de Suvoda résout les problèmes complexes de randomisation des patients et de chaîne d'approvisionnement des essais cliniques, afin que les clients aient l'esprit tranquille et puissent se concentrer sur leurs patients. Suvoda IRT prépare les essais cliniques au succès en offrant une variété de caractéristiques configurables et personnalisables, des rapports puissants et des fonctionnalités avancées, construits pour soutenir des conceptions d'études complexes et innovantes. Basé à Conshohocken, en Pennsylvanie, Suvoda a des bureaux et du personnel dans le monde entier, offrant des services client et de conseil exceptionnels aux sociétés biopharmaceutiques et aux organismes de recherche clinique de toutes tailles. Pour en savoir plus, consultez www.suvoda.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 11:52 et diffusé par :