Le gouvernement du Canada fera une mise à jour sur le projet du nouvel édifice fédéral à Shawinigan





SHAWINIGAN, QC, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Au nom de l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, annonceront les prochaines étapes du projet du nouvel édifice fédéral à Shawinigan. L'édifice fédéral abritera principalement le Centre national de vérification et de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada et des bureaux d'Emploi et Développement social Canada.

Date : Vendredi 23 juillet 2021



Heure : 13 h



Endroit : À l'extérieur devant l'édifice

Centre national de vérification et de recouvrement

4695, boulevard de Shawinigan-Sud

Shawinigan (Québec)

Les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent confirmer leur présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias avant 10 h 30, le vendredi 23 juillet 2021, en écrivant un courriel à : media@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Les gens qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec quelqu'un ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

