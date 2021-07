Lac-Saint-Jean - Travaux de sondage du sol





JONQUIÈRE, QC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu'il y aura des travaux de sondage du sol sur le chemin Adélard-Tremblay près de Normandin et situé dans les forêts du domaine de l'État dans la MRC Domaine-Du-Roy.

LOCALISATION REMARQUES ET CONTOURNEMENT MRC DU DOMAINE-DU-ROY Trois points de sondage : No : 19034 Latitude : 48.793761 Longitude : -72.608235 No :19035 Latitude : 48.792040 Longitude : -72.610682 No :19036 Latitude: 48.790570 Longitude : -72.612379 Du 26 juillet au 6 août 2021, la circulation

sera possible durant les travaux réalisés par

le ministère des Transports du Québec.

De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers des travaux en cours sur le chemin visé. Le Ministère invite les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère à l'Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien, par téléphone au 418 679-3700.

Source:

Direction de la gestion des forêts du Saguenay--Lac-Saint-Jean

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Téléphone : 418 695-8125

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

