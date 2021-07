Avis aux médias - L'AMC tiendra sa 154e Assemblée annuelle en mode virtuel





OTTAWA, ON, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Le 22 août, l'Association médicale canadienne (AMC) tiendra sa 154e Assemblée générale annuelle (AGA) et son Conseil général (CG) en mode virtuel. L'AGA sera l'occasion, pour les médecins et les apprenants en médecine du Canada, de contribuer à la définition des objectifs et de la structure de direction de leur association nationale, d'en savoir plus sur les activités de l'AMC et d'accueillir la nouvelle présidente, la Dre Katharine Smart, du Yukon.

L'AMC invite les membres et les parties prenantes à s'inscrire au plus tard 16 août, 20 h (HE). La formule virtuelle ayant été retenue, toutes les délibérations seront diffusées en direct.

QUOI : 154e Assemblée générale annuelle de l'AMC

Présentation du Rapport annuel

Discours d'adieu de la présidente pour 2020-2021 - D re Ann Collins

Ann Collins Discours inaugural de la présidente pour 2021-2022 - D re Katharine Smart

Katharine Smart Période de questions sur les activités de l'AMC, y compris sur la nouvelle stratégie, Retombées 2040 , en compagnie de la D re Suzanne Strasberg, présidente du Conseil d'administration de l'AMC, de la D re Ann Collins, présidente sortante de l'AMC, du D r Abdo Shabah, porte-parole francophone et du D r Tim Holland, président du Comité d'éthique.

Afin d'appliquer les principes d'équité et de diversité dans le traitement des candidatures à la présidence de l'AMC, au sein de son Conseil d'administration, et à ses divers comités, l'AMC propose certains changements à sa gouvernance qu'elle soumettra au vote de ses membres, notamment :

le passage à une élection nationale pour la présidence de l'AMC;



la création d'un Comité de recrutement pour le leadership et la diversité qui supervisera les nominations au Conseil d'administration, aux comités et à tout autre poste de direction. QUAND : Le dimanche 22 août, de 15 h à 18 h (HE)



QUI : Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à relations médiatiques@amc.ca. Les membres de l'AMC, les parties prenantes et les membres du grand public intéressés peuvent s'inscrire en ligne.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

