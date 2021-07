Le gouvernement du Québec appuie la programmation estivale de l'OSM





MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la programmation estivale de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui a débuté le 7 juillet dernier et qui se déroulera tout l'été, jusqu'au 9 septembre prochain.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment une aide financière de 365 000 $ à l'OSM pour soutenir les activités prévues au calendrier estival en remplacement de la Virée classique 2021.

Cette année, la programmation du festival a été revue pour s'adapter au contexte sanitaire et aux exigences de la santé publique. Ainsi, l'OSM présentera les Quartiers d'été, qui sont une série de concerts-surprises dans les différents parcs de la métropole, CHSLD et centres d'hébergement. Un week-end classique dans le Quartier des spectacles et deux grands concerts en plein air, dont celui prévu à l'Esplanade du Parc olympique le 9 septembre, attendent également les curieux et les passionnés de musique classique.

Citations :

« Cette année plus que jamais, l'OSM part à la rencontre du public un peu partout à travers la métropole. Grâce à des dizaines de concerts gratuits, intimes ou de plus grande envergure, la programmation alternative rend accessible à toute la population de Montréal et des environs la musique classique à son meilleur. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui anime la ville et contribue à consolider son statut de métropole culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Très heureuse que le gouvernement du Québec soutienne la programmation estivale de l'OSM, qui bonifie l'offre touristique de la métropole en permettant aux mélomanes de vivre des moments magiques d'une telle intensité. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour dire bonjour à Montréal plus longtemps, en saisissant l'occasion pour partir à la découverte de ses attraits et vivre l'esprit festif qui anime la ville en cette période estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'OSM contribue au développement de la musique classique de mille et une façons, entre autres par sa programmation de haute qualité, ses classes de maîtres, ses programmes éducatifs, ses tournées et tant d'autres initiatives. Parmi ces accomplissements qui nous rendent extrêmement fiers figure sa présence assidue auprès des communautés à la grandeur du Québec. Cet engagement sociétal me touche beaucoup, parce qu'il nous démontre que le langage et les bienfaits de la musique sont accessibles à tous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la programmation estivale de l'OSM en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement un montant de 165 000 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Pour sa part, le Conseil des arts et des lettres du Québec, un organisme relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'Orchestre un peu plus de 8,5 M$ dans le cadre du programme Soutien à la mission -- Organismes de création et de production, pour l'ensemble de ses activités.

