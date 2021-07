Porter Airlines prolonge son accord de formation sur simulateur de vol pour pilotes avec FlightSafety International, ainsi que sur le nouvel avion E2





TORONTO, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Porter Airlines a conclu une nouvelle entente de huit ans avec FlightSafety International afin de demeurer le partenaire exclusif de la compagnie aérienne pour la formation des pilotes. Cette entente comprend l'installation du premier simulateur de vol pour l'E2 en Amérique du Nord en vue d'appuyer la récente commande de Porter d'au moins 80 avions Embraer E195-E2.

Ce nouveau simulateur entrera en fonction en avril 2022, avant que Porter ne commence à utiliser l'E2 dans le second semestre de l'année prochaine. La compagnie élargit son réseau régional actuel pour desservir des destinations à l'échelle de l'Amérique du Nord, dont la côte ouest, le sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.

Porter poursuit ainsi son partenariat de 15 ans avec FlightSafety International au Centre d'apprentissage de l'entreprise à Toronto. Plus de 650 pilotes de Porter recevront une formation continue sur place pour l'E2 et le De Havilland Dash 8-400.

«?Cette entente est un exemple de la façon dont l'investissement de Porter dans de nouveaux avions crée de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités pour l'industrie aérospatiale du Canada?», a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «?FlightSafety est un partenaire de longue date de Porter et nos pilotes continueront de recevoir la meilleure formation avec eux pour les années à venir.?»

Les simulateurs de vol que Porter utilise chez FlightSafety sont certifiés selon les normes les plus rigoureuses de Transports Canada. Les pilotes peuvent faire l'essai de tous les aspects d'un vol réel, y compris la simulation de mouvements complets et les environnements aéroportuaires réels, dans un cadre contrôlé. Cela permet de créer l'environnement d'entraînement le plus réaliste et le plus efficace, y compris la gestion en toute sécurité de scénarios inhabituels et complexes.

Porter et FlightSafety ont conclu des ententes supplémentaires pour la formation des agents de bord et des ingénieurs d'entretien sur le Dash 8-400. Ces éléments font partie d'un programme de formation complet qui garantit que les membres de l'équipe de Porter sont parmi les plus sécuritaires au monde.

