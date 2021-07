CCELL® annonce le lancement du vapoteur jetable Listo





SHENZHEN, Chine, 22 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NewMediaWire) - CCELL® , la plus grande marque technologique au monde axée sur la création de produits de vapotage tendance et de technologies de vapotage avancées, a annoncé aujourd'hui le lancement de son vapoteur Listo de 1,0 ml créé pour répondre à la demande croissante de vapoteurs jetables à grands volumes.



Conçu avec la technologie de vapotage CCELL®, Listo utilise une formulation céramique brevetée pour permettre un stockage important de composés dans un petit corps, et excelle dans l'absorption des extraits de différentes viscosités. Les éléments de chauffage permettent une répartition équitable de la chaleur, garantissant une saveur authentique et une forte puissance. Le vapoteur Listo est conçu avec une batterie intégrée de 350 mAh et un port USB rechargeable qui vous assureront un confort optimal jusqu'à la dernière goutte. Le vapoteur dispose d'un réservoir d'huile visible, ce qui permet aux consommateurs de connaître la quantité d'huile à tout moment.

« Nous sommes incroyablement fiers de la conception de notre nouveau vapoteur Listo, en particulier du point de vue de la sécurité et de la conception », a déclaré Joe S., vice-président de CCELL®. « Par rapport aux autres vapoteurs jetables, Listo est supérieur en raison de sa technologie brevetée de vapotage CCELL®, de sa conception compacte, de ses caractéristiques de sécurité et de sa poignée ergonomique, ce qui le rend confortable à tenir. Dans l'ensemble, ce produit est incroyablement facile à utiliser et fiable, ce qui en fait un produit idéal pour les consommateurs. »

Avec Listo, CCELL® propose aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin dans un vapoteur jetable. Listo propose des fonctionnalités uniques et innovantes, comme :

La combinaison d'un réservoir d'huile visible et d'un design compact, qui confère à Listo une élégance unique et laisse libre cours à une personnalisation totale

Sa batterie rechargeable de 350 mAh garantit des sessions de longue durée jusqu'à la dernière goutte

L'intérieur de Listo est conçu avec des matériaux en acier inoxydable 316L de qualité médicale, offrant aux utilisateurs la norme de sécurité la plus élevée



Veuillez consulter le site https://www.ccell.com/Product/DISPOSABLE/LISTO pour en savoir plus sur ce produit.

À propos de CCELL®

CCELL® est un innovateur et pionnier mondial dont la mission est de porter les vapoteurs à un niveau de perfection totale. CCELL® est né au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, société forte de 15 ans d'expertise dans l'industrie du vapotage. Grâce à des ressources de R&D avancées, une forte capacité de production et un système de contrôle qualité fiable, CCELL® a réussi à améliorer la norme industrielle de la technologie de vapotage pendant que d'autres essaient de suivre la cadence.

Pour en savoir plus sur CCELL® et sa mission, rendez-vous sur https://www.ccell.com/ et sur Instagram , Facebook et Twitter .

