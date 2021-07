Les entreprises canadiennes s'attaquent aux déchets d'emballages en plastique avec les règles d'or de la conception appuyées par le Pacte canadien sur les plastiques





OTTAWA, 22 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 21 entreprises canadiennes de biens de consommation emballés et de vente au détail prennent des initiatives en soutenant les règles d'or de la conception annoncées la semaine dernière par la Coalition d'action pour les déchets plastiques du Consumer Goods Forum (CGF). Les neuf règles d'or de la conception fournissent un cadre précis qui vise à stimuler l'innovation et à motiver des actions et solutions réalisables qui permettront de réduire les emballages plastiques dans leur ensemble et de faciliter le recyclage des emballages plastiques d'ici à 2025. Au Canada, c'est le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) qui dirige la consultation et la mise en oeuvre des règles d'or de la conception à l'échelle nationale.



À l'heure actuelle au Canada, la plupart des plastiques terminent dans les décharges ou dans l'environnement en raison de nombreux facteurs complexes. Les Canadiens sont conscients que nous pouvons faire mieux. Les citoyens demandent des entreprises qu'elles réduisent les déchets plastiques et se dirigent vers une économie circulaire où rien n'est perdu. Les règles d'or de la conception représentent une initiative tangible qui répond à cet appel en innovant sur la manière dont les emballages sont conçus dès le départ. En réduisant le plastique utilisé et en repensant la conception des emballages pour une recyclabilité accrue, les règles d'or de la conception font avancer un changement systémique entreprenant qui vise à éliminer les déchets des emballages plastiques en les conservant dans l'économie et hors de l'environnement.

Les règles d'or de la conception sont des engagements volontaires, indépendants et liés dans le temps qui précisent les changements spécifiques en matière de conception et s'alignent avec des lignes directrices techniques reconnues à l'échelle mondiale. Les entreprises choisissent toutes individuellement d'adopter ces règles individuelles en fonction de celles qui sont les plus pertinentes pour leur gamme d'emballages.

« En s'impliquant et en s'intéressant aux règles d'or de la conception, les entreprises disent qu'elles veulent faire partie de la solution et montrent qu'elles sont prêtes à changer par des actions concrètes comme l'élimination de l'espace libre excessif dans les emballages ou l'adoption de types de plastique différents qui sont plus faciles à recycler », explique George Roter, directeur général du Pacte canadien sur les plastiques. « En actionnant ce processus grâce au Pacte canadien sur les plastiques, nous obtenons l'avantage supplémentaire de rallier les acteurs de la chaîne de valeur des plastiques dans le cadre de la mise en place des règles d'or de la conception en permettant aux marques et aux distributeurs d'agir dans le contexte du système dans son ensemble. »

Les règles d'or de la conception ont pour objectif d'éliminer les emballages plastiques inutiles ou difficiles à recycler, d'augmenter le taux de recyclage des emballages actuellement recyclés à grande échelle et des types d'emballage recyclés à grande échelle à l'avenir, d'améliorer les performances environnementales des emballages interentreprises et d'améliorer la communication auprès des consommateurs. Ces règles récemment publiées comprennent la réduction de l'utilisation de suremballages plastiques comme ceux utilisés dans les emballages multiples, l'élimination de l'espace libre dans les emballages plastiques souples comme les sachets de collations et l'amélioration de la recyclabilité en utilisant des plastiques à matériau unique d'articles comme les emballages souples ou les barquettes en PET.

Le Pacte canadien sur les plastiques incite les entreprises, les experts et les parties prenantes de la chaîne de valeur des plastiques à développer un ensemble de lignes directrices volontaires qui s'alignent avec les règles d'or de la conception mondiales et qui s'adaptent au Canada. De plus, le PCP et ses partenaires développeront conjointement un cadre pour que les entreprises puissent déterminer de manière indépendante si elles veulent adopter les règles d'or de la conception, fournir des conseils, une aide, des contenus éducatifs et une programmation pour leur mise en oeuvre et créer des mécanismes de rapport afin de suivre les progrès.

Les règles d'or de la conception ont été développées de manière collaborative à l'échelle mondiale avec des experts du secteur et les 42 entreprises de la Coalition d'action pour les déchets plastiques du CGF, co-appuyée par Galen Weston, directeur général de Loblaw et Alan Jope, directeur général d'Unilever. L'annonce récente des sept dernières règles d'or de la conception suit la publication des deux premières règles en décembre 2020, toutes orientées par la vision de l'initiative Nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur pour une économie circulaire.

Les entreprises canadiennes qui soutiennent ou s'engagent en faveur des règles d'or de la conception en fonction de leur gamme d'emballages comprennent : Amcor, Canadian Tire, La société Coca-Cola, Colgate Palmolive, Henkel Canada Corporation, HypoIndustries ltée, Ice River Sustainable Solutions, Johnson & Johnson Inc., Kraft Heinz Canada, Les Compagnies Loblaw Limitée, Mars Canada, McCain, Metro Inc., Mondel?z Canada, Nestle Canada, PepsiCo Canada, P&G Canada, Save-On-Foods, SC Johnson, Unilever Canada, and Walmart Canada.

De plus, les organisations suivantes qui sont partenaires du Pacte canadien sur les plastiques ont fait part de leur soutien aux règles d'or de la conception et contribueront à leur mise en oeuvre par le biais du PCP: Alberta Beverage Container Recycling Corporation, Canadian Beverage Container Recycling Association, Association Canadienne des Eaux Embouteillées, Association Canadienne de la Distribution de Fruits et Légumes, Circular Innovation Council, Ville d'Edmonton, GS1 Canada, The National Zero Waste Council, PAC Packaging Consortium, Recycling Council of Alberta, Conseil canadien du commerce de détail, and Return-It.

Ressources médiatiques:

À propos du Pacte canadien sur les plastiques

Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s'attaque à la pollution et aux déchets causés par les plastiques en tant que plateforme collaborative multipartite menée par l'industrie au sein de la chaîne de valeur. Le PCP rassemble plus de 65 entreprises, gouvernements et organisations de la chaîne de valeur des plastiques unis par une vision commune : la création d'une économie circulaire permettant de conserver les déchets plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. Il unit les entreprises, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et d'autres acteurs clés de la chaîne de valeur des plastiques au niveau local avec des objectifs clairs et réalisables d'ici à 2025. Le PCP est membre du réseau Global Plastics Pact de la Fondation Ellen MacArthur. Il fonctionne comme une initiative indépendante de The Natural Step Canada, un organisme de bienfaisance national avec plus de 25 ans d'expérience dans le progrès de la science, de l'innovation et du leadership stratégique visant à favoriser une économie forte qui prospère dans les limites de la nature. Pour en savoir plus : www.plasticspact.ca | @CanadaPact

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 10:00 et diffusé par :