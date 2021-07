Gilde Equity Management, le nouveau partenaire de croissance de Bruynzeel Storage Systems





PANNINGEN, Pays-Bas, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bruynzeel Storage Systems, le leader européen des systèmes de rangement mobiles, a attiré Gilde Equity Management comme nouvel actionnaire majoritaire. Avec ce nouvel actionnaire, Bruynzeel pourra mettre en oeuvre sa stratégie de croissance sur divers marchés internationaux. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué et cette dernière sera conclue après approbation par les autorités antitrust. Bruynzeel a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros l'année dernière et vise une croissance de plus de 100 millions d'euros en 2026, en partie grâce à la forte demande internationale pour des solutions d'optimisation d'espace et à l'ajout de nouvelles solutions innovantes à son offre de produits.

Prochaine phase de croissance

Bruynzeel, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, offre des solutions de rangement optimisant l'espace pour le rangement d'une grande variété d'objets. Elle aide les organisations du monde entier à utiliser leur espace de la manière la plus efficace et durable qui soit pour préserver leurs précieuses collections, documents et inventaires. Gilde Equity Management et Bruynzeel constatent tous deux une forte demande de solutions d'optimisation d'espace.

Alexander Collot d'Escury, PDG de Bruynzeel Storage Systems a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir unir nos forces à celles de Gilde. Ils nous aideront à accélérer notre croissance et à saisir les énormes opportunités du marché international en matière de solutions d'optimisation d'espace. Gilde a une expérience impressionnante dans la création de valeur auprès d'entreprises de taille moyenne ayant une forte position sur le marché. Nous sommes très heureux qu'avec cette étape, Bruynzeel Storage System soit maintenant, après plus de 30 ans, de retour entre des mains néerlandaises. Je tiens toutefois à remercier notre ancien actionnaire, Altor Equity Partners. Ils ont joué un rôle important dans l'établissement de notre position de leader sur le marché européen dans différents segments. »

Pål Stampe, associé chez Altor Equity Partners et président de Bruynzeel, a ajouté : « Nous avons fait un long voyage ensemble et avons connu une évolution très positive ces dernières années. Sous l'impulsion de la solide équipe de direction actuelle, nous pensons que Gilde Equity Management est l'actionnaire idéal pour la prochaine phase de croissance. »

Bas Glas, de Gilde Equity Management, a ajouté : « Nous sommes ravis d'aider Bruynzeel à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance déjà couronnée de succès. Nous sommes impressionnés par leur solide performance cette année. En tant qu'investisseur, nous reconnaissons l'importance croissante des solutions de rangement optimisant l'espace. Nous pensons que notre partenariat représente une opportunité intéressante étant donné les connaissances techniques supérieures et la capacité d'innovation de Bruynzeel. En tant que leader européen sur différents marchés de stockage internationaux, nous les aiderons à élargir leur portefeuille de produits et à saisir les opportunités de croissance en Europe et à l'étranger. »

Stratégie de croissance

Avec le soutien de Gilde, Bruynzeel accélérera la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance internationale en continuant à gagner des parts de marché, à s'étendre géographiquement, à développer de nouveaux segments prometteurs et à devenir leader en matière de développement durable. Outre la croissance autonome, les acquisitions dans des zones géographiques et des segments clés font partie de la stratégie de croissance. En février 2021, Bruynzeel fait l'acquisition du distributeur américain RDT Concepts. Ce partenariat offre à Bruynzeel davantage d'opportunités commerciales sur le marché américain, qui est le plus grand marché de solutions de stockage au monde.

Un nombre croissant de segments

Bruynzeel Storage Systems est le leader du marché européen des systèmes de stockage intelligents et peu encombrants dans les secteurs des archives, des bibliothèques et des musées et connaît également une croissance rapide dans le domaine des solutions de stockage dans les secteurs de la pharmacie, de l'horticulture, de l'industrie, du commerce de détail, de l'agriculture urbaine et des hôpitaux. De plus, de nombreuses organisations cherchent des moyens d'augmenter leurs niveaux de stock. En raison de la crise actuelle de COVID-19 et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, les livraisons de pièces essentielles dans de nombreux secteurs sont retardées, ce qui entraîne souvent des pertes de production coûteuses.

À propos de Gilde Equity Management

Gilde Equity Management (GEM) est une société de capital-investissement indépendante qui dispose de 1,5 milliard d'euros de capitaux engagés. Sa création remontant à 1982, GEM est un investisseur de premier plan dans les entreprises de taille moyenne et a aidé nombre d'entre elles à réaliser une croissance internationale.

Voici quelques exemples d'investissements de GEM : Dunlop, un fabricant de bottes de sécurité pour utilisation industrielle de premier plan ; Fruityline, un producteur en pleine croissance de jus de fruits et de légumes de qualité supérieure fraîchement pressés et de smoothies ; Wasco, un grossiste technique actif dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des installations sanitaires ; Actief Interim, l'une des plus grandes agences d'interim indépendantes du Benelux et en Allemagne au service du secteur des PME ; Eiffel, un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines juridique, financier et des processus ; et Kwantum & Leen Bakker, des détaillants d'ameublement et de décoration dans le Benelux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.gembenelux.com/

À propos de Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems est le leader du marché européen des systèmes de stockage intelligents et peu encombrants dans les secteurs des archives, des bibliothèques et des musées et connaît également une croissance rapide dans le domaine des solutions de stockage dans les secteurs de la pharmacie, de l'horticulture, de l'industrie, du commerce de détail, de l'agriculture urbaine et des hôpitaux. Chaque solution de stockage Bruynzeel est conçue et basée sur les besoins spécifiques du client.

Bruynzeel Storage Systems a été fondé en 1953 au sein du groupe Bruynzeel qui s'est développé dans les domaines des salles de bains, des portes, des armoires, des cuisines, des sols et des crayons. Bruynzeel Storage Systems est privatisé depuis les années 1980. Grâce à son processus de production « best-in-class », Bruynzeel Storage Systems est capable de réaliser des systèmes de stockage de haute qualité dans les délais de production et de livraison les plus courts.

En plus de ses propres bureaux en Europe et aux États-Unis, la société opère à travers un vaste réseau de distributeurs en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie et en Asie. Tous les systèmes sont produits dans l'usine de Panningen, aux Pays-Bas. L'entreprise compte plus de 200 employés et collabore souvent avec des architectes et des designers pour concevoir des systèmes de rangement mobiles et fixes sur mesure pour chaque application.

Site web : www.bruynzeel.fr/

Annexe : Banque de médias - Bruynzeel - dossier (filecamp.com)

Photo 1 : Siège social de Bruynzeel Storage Systems, Panningen, Pays-Bas

Photo 2 : Alexander Collot d'Escury, PDG de Bruynzeel Storage Systems

d'Escury, PDG de Bruynzeel Storage Systems Photo 3 : Systèmes de rangement dans un dépôt de musée

Photo 4 : Systèmes de stockage mobiles pour des archives

Photo 5 : Systèmes de stockage au détail

Photo 6 : Systèmes de stockage pour des bibliothèques

