Agro-100 et Les Carrières BGR de Joliette forment une alliance stratégique pour l'approvisionnement de matières premières utilisées dans la fabrication d'intrants agricoles de haute-technologie





JOLIETTE, QC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est dans le but de s'assurer d'une sécurité d'approvisionnement de matières premières tirées de résidus de fours à cimenterie que le seul producteur à propriété exclusivement québécoise d'intrants agricoles de haute-technologie, Agro-100 a convenu de nouer une alliance stratégique avec Les Carrières BGR; une alliance qui aura pour effet de consolider l'intégrité des processus de fabrication des produits ProKa et CalPoMag, qui constitue une solution écoresponsable en matière de fertilisation et de santé des sols.

« Cette alliance est pour nous une option raisonnée qui offre à l'entreprise une alternative qui garantit la continuité de ses opérations de production de fertilisants à base de MRF dont les producteurs agricoles ont grandement besoin pour s'assurer de la fertilité de leurs sols et du rendement de leurs cultures » a dit le président d'Agro-100, Stéphane Beaucage en précisant que le recyclage des MRF par épandage au sol, selon les dernières statistiques disponibles, a permis de revaloriser, en une seule année, de 1,5 million de tonnes de tels résidus à des fins de réutilisation agricole; ce qui est exceptionnel si l'on compare cette donnée aux données d'autres filières de recyclage plus connues du public, comme la récupération du papier, du verre, du métal. De plus, selon les mêmes bilans du gouvernement du Québec, ce recyclage de MRF a contribué à diminuer les coûts de fertilisation et à améliorer la qualité des sols (matière organique et pH) de quelque 1 700 exploitations agricoles.

C'est dans le respect rigoureux des prérogatives de chacune des parties en cause dans le différend opposant la Cimenterie Ash Grove et le syndicat de ses employés, que cette alliance a pris forme, a poursuivi le président d'Agro-100, en soulignant que la sécurité d'approvisionnement rendue aléatoire en raison du litige a constitué l'argument majeur militant en faveur d'une telle alliance qui permettra à BGR de prendre temporairement le relais dans le conditionnement de matériaux bruts entrant dans la composition des produits fertilisants (MRF) d'Agro-100; des produits essentiels pour les agriculteurs québécois.

Pour Agro-100, cette solution alternative est une formule gagnante pour des milliers de producteurs agricoles pour qui ces produits issus des MRF sont un passage obligé pour le maintien de la santé des sols.

« Ce sont plus de 30 mille tonnes de matière brute, par année, qui continueront ainsi à être récupérées » a renchéri monsieur Beaucage, en saluant le fait que cela contribuerait à améliorer le bilan environnemental non seulement de la région de Lanaudière, mais de l'ensemble du Québec.

Le président d'Agro-100 a conclu en disant que cette alliance stratégique avec BGR contribuera à renforcer, dans les circonstances, la mission de l'entreprise qui, en capitalisant sur les MRF comme nutrichaulants, participe significativement à la réduction continue de son empreinte carbonique, pour un meilleur environnement axé sur la fertilité, une plus grande santé et sur une croissance optimale.

SOURCE Agro-100

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 09:30 et diffusé par :