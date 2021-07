Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Surface





QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'événement Surface, qui aura lieu jusqu'au 6 septembre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 25 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce grand spectacle extérieur gratuit au quai Paquet de Lévis, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su adapter cet événement unique en son genre au contexte actuel. Quelle belle occasion pour les festivaliers de dire bonjour à la Chaudière-Appalaches et d'en profiter pour se laisser charmer par les attraits de cette belle région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Félicitations aux organisateurs de cet événement, grâce auquel le talent de nos artistes rayonne alors que le public découvre toute l'ampleur de leur créativité et de leur ingéniosité. J'invite d'ailleurs les festivaliers à se laisser surprendre par les nombreuses expériences touristiques proposées par la région de la Chaudière-Appalaches! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :??

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme?:

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

