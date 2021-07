Iceotope annonce un accord OEM avec Hewlett Packard Enterprise pour fournir une solution de refroidissement par liquide en périphérie du réseau





Ce nouvel accord permet d'utiliser les châssis refroidis par liquide d'Iceotope avec les serveurs ProLiant de HPE dans n'importe quel environnement à distance

SHEFFIELD, Angleterre, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Iceotope Technologies Ltd., un leader international du refroidissement par immersion de précision, a annoncé aujourd'hui un accord OEM avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour proposer son châssis refroidi par liquide avec les serveurs HPE ProLiant dans sa solution Ku:l Extreme Data Center. La solution combinée fonctionne dans les centres de données d'entreprise ainsi qu'à l'Extreme Edge pour permettre une performance et une efficacité fiables tout en garantissant un niveau de protection élevé requis pour les environnements périphériques difficiles.

Ku:l Extreme est une solution de micro-centre de données hautement robuste pour la distribution de l'informatique de niveau entreprise dans des environnements de pointe extrêmes où les personnes, les contaminants en suspension dans l'air, l'humidité et les éléments constituent un véritable défi et une menace informatique. Cette solution révolutionnaire est compatible avec un seul serveur, ultra-efficace et hautement évolutive. Elle permet un fonctionnement sans intervention avec une gestion avancée hors bande offrant un contrôle complet de l'ensemble du système, à distance.

David Craig, PDG d'Iceotope Technologies, a déclaré : « Aujourd'hui, les responsables informatiques et de centres de données sont chargés d'atteindre des objectifs de durabilité, tandis que la gravité des données crée plus de complexité car elle attire de plus en plus de puissance de traitement et d'analyse en périphérie, plus près du point d'utilisation. Cet accord OEM avec HPE donne accès à la solution la plus efficace et la plus efficiente pour maintenir les serveurs dans un environnement optimal pour des services informatiques fiables. »

L'annonce de l'accord OEM avec HPE fait suite à la formation en 2019 d'une alliance stratégique entre Iceotope, Schneider Electric et Avnet, le fournisseur mondial de solutions technologiques, afin d'offrir une réponse innovante aux défis entraînés par l'augmentation des densités de puces et de racks, les pressions pour augmenter l'efficacité énergétique, les contraintes d'espace, les restrictions d'utilisation de l'eau et les environnements extrêmes. Grâce aux capacités de gestion hors bande conformes à RedFish et à la solution informatique EcoStruxure de Schneider Electric, la surveillance et la gestion à distance passent à un niveau supérieur, permettant d'obtenir des informations proactives sur les actifs critiques qui ont un impact sur la santé et la disponibilité des environnements informatiques, afin que les performances de l'infrastructure soit optimisées et que les risques soient minimisés.

Phil Cutrone, vice-président et directeur général des fournisseurs de services, des OEM et des grands comptes chez HPE, a déclaré : « Il y a un plus grand besoin de capacités informatiques de pointe sans intervention pour assurer la fiabilité des sites à distance lorsque la surveillance et la maintenance en personne ne sont pas toujours possibles. Notre dernière collaboration avec Iceotope Technologies répond à ces exigences en intégrant le châssis Ku:l Extreme d'Iceotope à des serveurs HPE ProLiant hautes performances dotés de la technologie HPE Integrated Lights Out (iLo) pour la gestion des communications hors bande. La solution combinée permet aux clients d'accéder à des applications à haute densité à l'aide de racks refroidis par liquide à immersion de précision pour un déploiement instantané dans n'importe quel environnement, que ce soit sur site dans un centre de données ou en périphérie. »

Nicole Enright, présidente d'Avnet Integrated, a déclaré : « L'utilisation du refroidissement par immersion de précision est inévitable, en particulier avec l'exigence explosive d'un « edge computing » fiable et performant. Grâce à son alliance avec Iceotope et Schneider Electric et à une relation OEM étendue avec HPE, Avnet Integrated est particulièrement en mesure d'intégrer et de déployer des racks informatiques refroidis avec précision et équipés de serveurs HPE. Grâce à notre présence internationale en matière d'intégration, à nos services de mise en oeuvre et d'assistance à l'échelle mondiale et à notre offre de services financiers de premier plan, nous sommes en mesure de tenir la promesse de performances fiables et à long terme partout en périphérie, avec une garantie et une assistance complètes. Avnet améliore ainsi la facilité d'utilisation et de déploiement des systèmes informatiques à refroidissement par liquide partout où les utilisateurs finaux en ont besoin, en tant que leur fournisseur de services informatiques de confiance. »

Refroidissement par immersion de précision au niveau du châssis pour la pile informatique, du cloud-computing à l'Edge-computing

Le refroidissement liquide offre des avantages significatifs en termes de simplicité, de coût, de capture de la chaleur et d'efficacité énergétique. Bien que ces avantages soient à la fois tangibles et mesurables, d'autres technologies de refroidissement par liquide présentent des contraintes de conception susceptibles d'être imposées à la conception informatique, avec d'éventuelles limitations de performances selon le fournisseur de la solution.

La solution de refroidissement par immersion de précision au niveau du châssis d'Iceotope élimine la chaleur de chaque partie de votre système de manière fiable et efficace. La distribution précise d'un liquide de refroidissement diélectrique évite d'imposer des contraintes à la conception de la solution informatique, tout en optimisant le refroidissement directement vers les points chauds. Cela signifie qu'il n'y a pas de points chauds qui réduisent les performances et qu'il n'y a pas de contraintes de refroidissement par air d'avant en arrière ou d'immersion du bas vers le haut.

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site .

À propos d'Iceotope

Les solutions de refroidissement par immersion de précision au niveau du châssis d'Iceotope sont conçues pour refroidir l'ensemble de la pile informatique, dans tous les cas d'utilisation, de l'Hyperscale à l'Extreme Edge. En supprimant le besoin de ventilateurs et d'infrastructures de refroidissement par air, les technologies d'Iceotope fonctionnent presque en silence, ce qui permet une réduction révolutionnaire de la consommation d'énergie et d'eau et des réductions de coûts significatives dans la conception, la construction et l'exploitation des centres de données et des solutions HPC. Pour plus d'informations, consultez : www.iceotope.com

À propos de Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) est l'entreprise mondiale Edge-to-Cloud qui aide les organisations à accélérer les résultats en libérant de la valeur à partir de toutes leurs données, partout. S'appuyant sur des décennies à réinventer l'avenir et à innover pour faire évoluer la façon dont les gens vivent et travaillent, HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et intelligentes fournies en tant que service (couvrant le calcul, le stockage, les logiciels, l'Intelligent Edge, le calcul haute performance et les solutions critiques) avec une expérience cohérente sur tous les clouds et périphéries, conçue pour aider les clients à développer de nouveaux modèles commerciaux, à s'engager de nouvelles manières et à augmenter les performances opérationnelles. Pour plus d'informations, consultez : www.hpe.com

À propos d'Avnet

En tant que distributeur mondial de technologies et fournisseur de solutions de premier plan, Avnet répond aux besoins en constante évolution de ses clients depuis un siècle. Nous accompagnons nos clients à chaque étape du cycle de vie d'un produit, de l'idée à la conception et du prototype à la production. Notre position unique au centre de la chaîne de valeur technologique nous permet d'accélérer les étapes de conception et d'approvisionnement du développement de produits afin que les clients puissent réaliser des revenus plus rapidement. Décennie après décennie, Avnet aide ses clients et fournisseurs du monde entier à réaliser les possibilités de transformation de la technologie. Pour en savoir plus sur Avnet, consulez : www.avnet.com .

