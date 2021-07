Le ministre Guilbeault annonce les derniers récipiendaires du programme Exportation créative Canada





Neuf projets de création sont les derniers récipiendaires au Québec de la quatrième ronde de financement d'Exportation créative Canada, recevant un total de 3 874 000 dollars

MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Les industries culturelles canadiennes sont uniques et admirées dans le monde entier. Le gouvernement du Canada tient à les aider à atteindre les marchés mondiaux et à réaliser leur plein potentiel. Le programme Exportation créative Canada a été conçu pour soutenir nos industries de la création en répondant à cette demande internationale et en aidant à faire connaitre la créativité et le talent canadiens au reste du monde, positionnant ainsi le Canada comme un leader distinct et innovateur.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé les neuf récipiendaires du Québec dans le cadre de la quatrième cohorte du programme Exportation créative Canada. Ensemble, ils se partagent un financement de 3 874 000 dollars pour soutenir leurs stratégies d'exportation.

Recherche Antimodular est le studio de l'artiste canadien Rafael Lozano-Hemmer, qui a reçu le Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques en 2015. Le studio se consacre à la recherche et au développement de l'art médiatique et électronique et contribue aux secteurs technologique, scientifique et de l'art contemporain au Canada par la création et la diffusion de l'art médiatique interdisciplinaire. Il vise à exporter Atmospheric Memory, une exposition itinérante d'art médiatique coproduite par Antimodular et le Manchester International Festival. L'exposition comprend des installations interactives et des projections à 360 degrés, qui créent une expérience immersive.

Andraos & Mongiat, mieux connu sous le nom de Daily tous les jours, a été fondé par deux femmes et est un leader international en conception d'expériences collectives dans les espaces publics. Son travail combine l'art numérique, la performance et le design pour créer des oeuvres interactives adaptées aux problèmes urbains comme l'isolement et les tensions sociales. L'entreprise vise à accélérer la commercialisation aux États-Unis et en Australie de la ligne de produits exportables, soit une série de produits interactifs clés en main destinés à être installés de façon permanente dans des espaces publics offrant des solutions innovantes aux villes, aux institutions culturelles et aux promoteurs immobiliers.

Expériences Infinity est un partenariat entre PHI Studio et Félix et Paul Studios, deux entreprises pionnières dans le domaine des arts et du divertissement immersif. L'entreprise collabore avec TIME Studios, la NASA et Oculus pour la production d'expositions immersives et interactives utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité étendue, basées sur des images et des vidéos inédites captées à bord de la Station spatiale internationale. Elle vise à exporter l'exposition The Infinity Experience - Living Among Stars, qui est une expérience immersive itinérante s'étendant sur plus de 10 000 pieds carrés et comprenant un modèle 3D à l'échelle de la Station spatiale internationale, culminant par une sortie dans l'espace aux côtés d'un astronaute et comprenant l'oeuvre de l'artiste contemporain Ryoji Ikeda.

Lambert & Fils est un studio spécialisé dans les créations de luminaires contemporaines, axées sur la conception, et entièrement créées au Canada. En 2020, le studio établit sa filiale américaine avec l'inauguration de sa salle d'exposition new-yorkaise. La société poursuivra son plan d'action visant le marché américain du design avec des activités promotionnelles à New York, et des préparatifs pour l'ouverture d'une salle d'exposition à Los Angeles. La nouvelle collection de la ligne de produits Atelier sera également dévoilée à Milan.

Minority Media a été créé en 2010 avec pour mission de devenir un leader du loisir en réalité virtuelle (RV). Ses systèmes de RV multijoueurs ont été vendus à des centres de divertissement familial dans le monde entier, captivant les joueurs avec ses jeux impressionnants et accessibles. Minority Media participe généralement à des salons professionnels et vend ses unités de RA/RV directement aux entreprises. Ces salons ont été annulés au niveau international en raison de la pandémie. La société organisera des démonstrations de réalité virtuelle dans de petites chaînes de magasins, des salles d'arcade et des centres d'attraction afin de cibler directement les acheteurs de son jeu Transformers VR Battle Arena.

Les 7 Doigts est un collectif de créateurs comme aucun autre. En 2002, ses sept fondateurs ont entrepris de redéfinir le cirque contemporain à partir de son essence. Chacune de leurs créations est ainsi une nouvelle épopée, mélange subtil d'acrobaties et de théâtralité. Depuis, Les 7 Doigts ont donné naissance à des créations aussi diverses que leurs esprits créatifs : productions originales allant du spectacle solo intime aux spectacles de grande envergure dans les amphithéâtres; comédies musicales sur Broadway; collaborations prestigieuses avec des artistes et des compagnies de renommée internationale; conception et direction de production; événements spéciaux; cérémonies olympiques; spectacles télévisés; événements de mode, d'art et de musique; expériences immersives et bien plus encore.

Machine de Cirque est une compagnie de cirque de Québec qui propose une haute dose de prouesses vertigineuses, d'émotions fortes, de poésie, d'intelligence et d'humour par la production de spectacles de cirque innovants et originaux. Ses créations ingénieuses et profondément humaines allient habilement le cirque contemporain de haut niveau aux performances musicales et théâtrales. Toujours portées par cette vision rassembleuse, les propositions de Machine de Cirque touchent et émeuvent par une approche unique de l'art circassien.

MRUA International est une compagnie de création fondée en 2019 et entièrement dédiée à la création de spectacles d'art vivant pour les marchés internationaux. Sa mission est de divertir un large public de tous âges et de tous horizons, sur des scènes du monde entier. La force de la compagnie réside dans ses créations originales, qui se distinguent par l'utilisation variée de différents langages des arts de la scène, toujours à partir d'un sujet créatif et innovant. Elle est soutenue par une direction artistique solide, celle de ses co-concepteurs et fondateurs. MRUA s'intéresse aux projets innovants, uniques et significatifs.

Le Cirque Éloize, force motrice du mouvement de réinvention de l'art du cirque depuis 1993, crée des spectacles acclamés et primés, et compte parmi les chefs de file du cirque contemporain mondial. Le Cirque Éloize a participé à de nombreux festivals internationaux prestigieux et a séduit aussi bien Broadway (à New York) que le West End de Londres. Ses productions sont conçues pour un large éventail de publics et ont été adoptées par plus de 50 pays.

Les industries créatives canadiennes sont grandement tributaires des exportations. Le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien aide les industries canadiennes à atteindre leurs objectifs sur la scène internationale et à faire rayonner les oeuvres d'ici à l'étranger. La renommée des créateurs canadiens sur la scène internationale profite à l'ensemble des Canadiens, car elle entraine de nombreuses retombées économiques, se traduit par la création d'emplois et contribue à la prospérité collective. En raison de la pandémie de COVID-19 et des répercussions économiques sur les industries culturelles, les demandeurs admissibles ont pu réviser ou modifier la proposition qu'ils avaient soumise avant la date butoir du 11 mars 2020.

Le programme Exportation créative Canada offre un financement à des organismes canadiens pour des projets générant des recettes associées à l'exportation du contenu créatif canadien. Le programme a pour mission d'accroître la visibilité des oeuvres créatives canadiennes sur le marché international et d'aider les industries créatives canadiennes à améliorer la rentabilité de leurs exportations.

Citations

« Les industries culturelles sont essentielles pour partager l'identité et le savoir-faire du Canada. C'est pourquoi il est si important que le gouvernement du Canada soutienne les créateurs canadiens qui travaillent sans relâche pour pénétrer les marchés internationaux. En aidant à financer leurs projets, nous soutenons à la fois notre économie et notre position de leader culturel à l'étranger. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Récipiendaires du Québec

Recherche Antimodulaire/Antimodular Research - Audiovisuel, art visuel et musique

- Audiovisuel, art visuel et musique Daily tous les jours (Andraos & Mongiat) - Conception, art visuel et musique

- Conception, art visuel et musique Expériences Infinity / Infinity experiences - Audiovisuel, arts visuels et médias numériques interactifs

- Audiovisuel, arts visuels et médias numériques interactifs Lambert & Fils Luminaires - Conception

- Conception Minority Media - Médias numériques interactifs et audiovisuels

- Médias numériques interactifs et audiovisuels Les 7 Doigts - Arts de la scène et médias numériques interactifs

- Arts de la scène et médias numériques interactifs Machine de cirque - Arts de la scène

- Arts de la scène MRUA International - Arts de la scène, musique et médias numériques interactifs

- Arts de la scène, musique et médias numériques interactifs Les productions Éloize (Cirque Éloize) - Arts de la scène, médias numériques interactifs et musique

En 2018, le Canada a exporté près de 17 milliards de dollars de produits créatifs, ce qui correspond à 2,4 pour cent de ses exportations totales.

Le secteur des arts et de la culture a créé environ 673 000 emplois directs et d'innombrables emplois indirects. Il représente également 2,6 pour cent du produit intérieur brut global du Canada à une valeur de 57,1 milliards de dollars.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau financement du programme Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes oeuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif avec succès. De cette façon, le gouvernement aide le secteur canadien de la création à rayonner sur la scène internationale.

Depuis la création d'Exportation créative Canada en 2018, 61 organismes du secteur de la création ont reçu un total de 31 102 704 dollars.

Patrimoine canadien acceptera cet automne de nouvelles demandes dans le cadre de la cinquième cohorte du programme Exportation créative Canada pour des projets dont les dépenses seront engagées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars a été accordé à la quatrième ronde de financement du programme Exportation créative Canada, et un montant supplémentaire de 6 millions de dollars a été accordé à la cinquième et dernière ronde de financement du programme.

