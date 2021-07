Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GTWO

Alors que l'espace des crypto-monnaies gagne en popularité, de plus en plus de personnes s'intéressent aux investissements. Black Ocean, une plate-forme d'apport de liquidités incubée par l'institution de trading quantitatif à haute fréquence VRM,...

Le conseil d'administration d'EXFO inc. (« EXFO » ou la « Société »), après avoir effectué un examen minutieux avec l'aide de ses conseillers juridiques indépendants, et agissant sur la recommandation unanime du comité spécial du conseil...