Segway-Ninebot et DUCKT s'associent pour définir de nouvelles normes en matière d'infrastructure de micromobilité

TALLINN, Estonie, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- DUCKT, un fournisseur d'infrastructure universelle pour la micromobilité urbaine, a conclu une coopération avec le célèbre fabricant de scooters électriques et de véhicules électriques Segway-Ninebot. Grâce à cette coopération, les clients peuvent désormais acheter des véhicules Segway shared Max avec des adaptateurs DUCKT. Toutes les stations de charge et d'accueil DUCKT compatibles et prêtes à l'emploi dans le monde entier. Tout ce que vous devez faire est d'informer Segway-Ninebot pendant l'achat.

DUCKT est un fournisseur de stations de recharge et d'accueil pour vélos et scooters électriques, permettant de garer, sécuriser et recharger les véhicules électriques en toute sécurité. Grâce à leur polyvalence, les stations DUCKT peuvent être utilisées aussi bien par les exploitants de flottes que par les propriétaires privés. Il existe actuellement plus d'un millier de bornes de recharge multi-stations dans le monde.

« Dès le départ, notre objectif a été de rendre notre infrastructure aussi universelle que possible », explique Cagri Selcuklu, PDG et cofondateur de DUCKT. « Par conséquent, nous nous efforçons de rendre l'utilisation de nos solutions aussi simple que possible pour les utilisateurs et facile à mettre en oeuvre pour les opérateurs de micromobilité, quel que soit le type de matériel dont leur flotte est déjà équipée. »

Norme d'infrastructure dédiée

Pour utiliser une station DUCKT, il vous suffit d'équiper votre véhicule d'un simple adaptateur. Les stations DUCKT communiquent automatiquement avec l'e-bike ou l'e-scooter, identifient l'utilisateur, sécurisent l'équipement et commencent à charger, le tout de manière autonome et en moins d'une seconde. Jusqu'à présent, ce procédé a été une solution de mise à niveau pour toutes les flottes. Aujourd'hui, la coopération entre Segway-Ninebot et DUCKT va encore plus loin. Les véhicules Segway Max seront livrés pré-équipés d'un adaptateur et du logiciel approprié, permettant aux clients d'utiliser les stations DUCKT pratiquement dès le moment où ils déballent le scooter électrique.

« Nous observons la popularité croissante des solutions DUCKT, mises en oeuvre par des opérateurs et des institutions municipales dans le monde entier. C'est pourquoi nous voulons faciliter l'utilisation par nos clients de cette infrastructure, qui devient peu à peu une norme de facto dans le domaine de la micromobilité », commente Tony Ho, vice-président du développement commercial mondial chez Segway-Ninebot.

La coopération qui vient d'être annoncée entre DUCKT et Segway-Ninebot est une étape supplémentaire pour faciliter l'utilisation des solutions d'infrastructure de DUCKT par les clients de Segway Max. Les stations DUCKT série B, compatibles avec les scooters et les vélos électriques, seront désormais compatibles avec les produits Segway Max équipés d'adaptateurs DUCKT. L'industrie de la micromobilité passe du stade de la mise à l'échelle perturbatrice à celui du transport durable et urbain intégré, une approche plus constructive. À cet égard, ce partenariat permettra à Segway-Ninebot de fournir une solution complète à ses clients actuels et futurs, et les clients de DUCKT n'auront « aucun » effort supplémentaire à fournir pour que leur flotte accède à des solutions d'infrastructure haut de gamme.

Développement de technologies vertes

DUCKT est l'une des entreprises technologiques soutenues par EIT InnoEnergy, fonds et accélérateur européen qui investit dans des solutions dans les domaines de l'énergie, des technologies propres, de la mobilité et des technologies intelligentes au sens large.

« La micromobilité est l'un des principaux domaines d'intérêt de notre fonds », reconnaît Jakub Miler, PDG d'EIT InnoEnergy Central Europe. « Ce mode de transport au développement dynamique a une chance de contribuer à la résolution de nombreux problèmes des villes et de leurs habitants, notamment ceux liés à la pollution atmosphérique, au bruit, aux embouteillages et aux voitures. Comme le montrent nos recherches, d'ici 2030, le nombre de vélos et de scooters électriques circulant dans les rues européennes atteindra 30 millions. Le développement d'une infrastructure adéquate est donc aujourd'hui une tâche extrêmement importante pour les acteurs privés et publics. »

À propos de DUCKT

DUCKT est une startup de la mobilité intelligente qui développe et propose des solutions d'infrastructure d'amarrage, de verrouillage et de recharge pour la micromobilité en milieu urbain. DUCKT a été fondée avec l'bjectif de faciliter l'utilisation des solutions de micromobilité en abordant les défis de recharge, de sécurité et de réglementation de l'infrastructure auxquels sont confrontés les villes, les entreprises et les utilisateurs. https://duckt.app

À propos de Segway-Ninebot

Segway-Ninebot est une entreprise mondiale dans le domaine du transport intelligent sur de courtes distances et des robots de service. Les activités de l'entreprise sont internationales, les produits étant vendus dans plus de 80 pays et régions. Avec une propriété intellectuelle de renommée mondiale, Segway-Ninebot vise à mener les utilisateurs et l'ensemble de l'industrie vers l'avenir.

À propos d'EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy est un fonds de premier plan qui investit dans l'énergie, les technologies propres, la mobilité et les solutions technologiques intelligentes au sens large, en Europe et au-delà. Depuis sa création en 2010, et avec le soutien de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), il a investi 560 millions d'euros dans l'innovation en matière d'énergie durable, fournissant un financement et un soutien supplémentaire à environ 380 start-ups. https://innoenergy.com

Contact presse :

Cagri Selcuklu

cagri@duckt.app

