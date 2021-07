Le cocktail d'anticorps TATX-03 PolyTopetm d'ImmunoPrecise démontre une puissante activité neutralisante du variant Delta du SARS-CoV-2 dans des essais in vitro de pseudovirus





IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (Bourse de croissance TSX: IPA) a annoncé aujourd'hui les nouveaux résultats pour sa thérapie TATX-03 PolyTopetm, un cocktail de quatre anticorps monoclonaux développé pour la prévention et le traitement potentiels du SARS-CoV-2, qui démontre une puissante activité neutralisante de pseudovirus contre le variant Delta du SARS-CoV-2 (B.1.617.2).

La Société a anticipé une évolution virale conduisant à de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 durant la conception de son cocktail thérapeutique PolyTope contre le SARS-CoV-2, visant à minimiser le risque de fuite mutagène (réduction ou élimination de l'efficacité thérapeutique ou vaccinale causée par une mutation virale). En tant que telle, la Société valide en continu, et a démontré à ce jour, la puissance neutralisante maintenue du cocktail d'anticorps d'IPA vis-à-vis des variants préoccupants du SARS-CoV-2. IPA a précédemment annoncé que TATX-03 a démontré une solide efficacité dans la réduction de la charge virale in vivo en utilisant un modèle d'expérimentation chez le hamster et un pseudovirus puissamment neutralisé des variants Alpha (B.1.1.7) et Bêta (B.1.351) in vitro.

Une évaluation supplémentaire de la puissance de neutralisation virale dans un essai in vitro basé sur pseudovirus a révélé que le cocktail d'anticorps TATX-03 anti SARS-CoV-2 d'IPA n'est pas impacté par le variant Delta (B.1.617.2) qui se propage rapidement. Un criblage de réactivité parallèle des anticorps individuels du TATX-03 a dévoilé une susceptibilité différentielle des principaux composants vis-à-vis du variant Delta (B.1.617.1), avec une majorité montrant une fixation maintenue. Ces résultats sont cohérents avec les données de fixation précédemment annoncées pour d'autres mutants du SARS-CoV-2, y compris les variants préoccupants Alpha (B.1.1.7), Bêta (B.1.351) et Gamma (P.1). Ces données de fixation, combinées à la puissance neutralisante maintenue du TATX-03 d'IPA vis-à-vis des variants préoccupants, viennent soutenir les prévisions de la Société selon lesquelles les cocktails à multiples anticorps sont plus durables, et qu'ils seront par exemple fonctionnellement moins sujets aux fuites à mutation unique.

"Les données de criblage d'IPA sur les variants préoccupants témoignent de l'importance de cibler des épitopes diversifiés sur le trimère de spicule en vue de la durabilité et de la résilience du traitement de notre cocktail PolyTope", déclare Dr Ilse Roodink, responsable scientifique et directrice du programme mondial d'IPA pour la recherche sur la COVID. "La conception rationnelle de notre cocktail TATX-03 assure une large couverture épitopique s'appuyant sur plusieurs anticorps, qui ont présenté dans des études précliniques un fonctionnement synergétique, une réduction du risque de fuite mutagène, et le potentiel de réduire les risques de nouveaux variants. Nous pensons que cette stratégie de cocktails à anticorps multiples est encore plus précieuse aujourd'hui avec l'apparition de nouveaux variants préoccupants et de cas inédits."

L'article d'IPA "Contenir un coronavirus en perpétuelle évolution: TATX-03, un cocktail à anticorps multiples entièrement humain et synergique ciblant la protéine spiculaire du SARS-CoV-2 avec une efficacité in vivo" (https://doi.org/10.1101/2021.07.22.452858) décrit l'approche adoptée par la Société pendant la conception du TATX-03, notamment les études de caractérisation approfondie et les essais d'efficacité in vivo soutenant la conception rationnelle du cocktail d'anticorps, et démontre l'efficacité préclinique soutenue face aux variants émergents préoccupants.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est le fournisseur d'une plateforme technologique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de maladies cibles. La Société entend transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps multifournisseurs en proposant une gamme complète de services adaptés afin d'optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture épitopique, dans le but de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.immunoprecise.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "prévoit", "s'attend à" ou "ne s'attend pas à", "devrait", "estime", "a l'intention de", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "pense", ou de variantes de ces termes ou expressions, ou par l'affirmation que certains événements, actions ou résultats "pourraient", "devraient" ou "peuvent" se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope d'IPA, y compris le TATX-03, à produire de puissants effets antiviraux contre la maladie à SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, soit à titre prophylactique (préventif), soit à titre thérapeutique, à conserver leur efficacité dans le temps, à réduire ou inhiber l'émergence de nouveaux variants et son potentiel à empêcher la propagation des variants. En ce qui concerne les déclarations prospectives contenues dans les présentes, la Société a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où elles ont été formulées.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats, la performance et les accomplissements réels indiqués aux présentes et les résultats, la performance et les accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, mais sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas réussir à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope, dont le TATX-03, ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre la COVID-19 grâce à l'achèvement concluant et dans les délais prévus des essais précliniques, des études et des essais cliniques, ou pourrait ne pas recevoir toutes les autorisations réglementaires pour commencer puis poursuivre les essais cliniques de ses produits, et réussir à conclure un partenariat ou à commercialiser ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société pour ses cocktails d'anticorps PolyTope, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 16 novembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 28 décembre 2020 (consultable sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, la performance ou les accomplissements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de ce dernier et sont donc susceptibles d'évoluer après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi en vigueur l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte une responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

