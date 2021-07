Rachat par Mercedes-Benz de la société de technologie pour les moteurs électriques YASA





Mercedes-Benz a annoncé aujourd'hui l'acquisition de YASA, un pionnier de la technologie de motorisation électrique de prochaine génération. Selon les modalités de l'acquisition, YASA opérera comme une filiale en propriété exclusive de Mercedes-Benz, développant des moteurs électriques ultra haute performance tout en conservant sa propre marque, sa propre équipe et ses propres installations et en continuant d'approvisionner les clients automobiles existants produisant des supersportives.

Les moteurs électriques sont un domaine de la technologie qui se développe rapidement, dans lequel l'innovation et l'expertise améliorent la performance et la différenciation. YASA contribuera au développement d'innovations pionnières dans la motorisation électrique de haut niveau pour offrir à Mercedes-Benz des performances exceptionnelles dans cette nouvelle ère de l'électrique.

Créé en 2009, le moteur électrique à flux axial exclusif de YASA constitue un changement radical par rapport à l'ancienne technologie de moteur électrique radial. Les moteurs électriques brevetés de YASA offrent la meilleure efficacité et les plus grandes densités de puissance dans leur catégorie pour une taille et un poids les plus petits possibles, procurant aux clients finaux des expériences de conduite inégalées.

Suite à l'acquisition, YASA et ses 250 employés continueront d'opérer depuis son siège social et son installation de production d'Oxford, au Royaume-Uni. YASA fournira des moteurs électriques pour la plateforme 100 % électrique AMG.EA de Mercedes-Benz, tout en agissant en tant que partenaire d'innovation inventant une nouvelle technologie de motorisation électrique pour le groupe.

Chris Harris, PDG de YASA, a déclaré : « Travaillant avec Mercedes-Benz depuis 2019, il a toujours été clair que nous partageons le même engagement à l'égard de l'excellence technique, de l'innovation et de la réorganisation de la mobilité pour l'ère de l'électrique. Cette acquisition est incroyablement enthousiasmante car elle offre à la technologie YASA l'envergure et la portée globales de Mercedes-Benz. Ensemble, nous avons l'occasion de faire de YASA la marque d'excellence en matière de technologie pour les moteurs électriques, accélérant l'adoption des véhicules électriques et relevant la barre pour les expériences de conduite électrique. »

L'expertise et les ressources de YASA seront axées sur la fourniture de technologies de motorisation électrique de niveau mondial pour la plateforme 100 % électrique d'AMG-Mercedes.

Philipp Schiemer, PDG de Mercedes-AMG et responsable du groupe Véhicules haut de la gamme, a affirmé : « Nous accueillons chaleureusement YASA au sein de Mercedes-Benz. L'impressionnante technologie à flux axial de YASA permet aux futures voitures haute performance entièrement électriques de Mercedes-AMG de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Grâce aux moteurs électriques avec une densité de puissance plus importante et un couple continu, nous redéfinirons l'avenir de la performance de conduite. »

