Lancement du livre Le Parc des Laurentides, 125 ans d'un territoire

Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'événement Surface, qui aura lieu jusqu'au 6 septembre dans le respect des consignes sanitaires. La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,...

Les Publications du Québec sont fières d'annoncer le lancement, aujourd'hui, du livre Le Parc des Laurentides, 125 ans d'un territoire. Il s'agit d'un projet d'édition visant à vous faire explorer et redécouvrir le parc des Laurentides, un endroit...