/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement a Kingston/





KINGSTON, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Mark Gerretsen, député de Kingston et des Îles, et Bryan Paterson, maire de Kingston, pour l'annonce.

Date : Le 22 juillet 2021



Heure : 10 h 00 ET



Lieu : 27 Wright Crescent Kingston, ON K7L 4T8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 08:00 et diffusé par :