Inno-centre et le CPQ s'associent pour contribuer à l'accélération de la transformation numérique des PME du Québec

MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Inno-centre et le Conseil du patronat du Québec (CPQ) s'allient pour accompagner et soutenir les PME dans leur projet de transformation numérique

Un partenariat pour le Québec Inc.

Cette association a été créée dans l'optique de mettre les ressources de chaque organisme en commun afin d'aider les PME québécoises à entamer ou développer leur transformation numérique. Cette collaboration permettra à Inno-centre et au CPQ de bénéficier de la mutualisation d'un large réseau d'affaires et d'expertises, en plus de mieux cibler les enjeux et besoins technologiques des PME. La mission d'Inno-centre, qui est d'accompagner les PME innovantes de divers secteurs dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance et de performance s'inscrit tout à fait dans la raison d'être du CPQ, soit celle de faire prospérer le Québec.

«?L'innovation et le virage technologique sont des composantes essentielles aux entreprises pour demeurer compétitives et produire davantage de valeur. Investir dans les nouvelles technologies, particulièrement numériques, est aussi un bon rempart à la pénurie de main-d'oeuvre qui malmène le Québec présentement. Ce partenariat entre le CPQ et Inno-centre représente une belle opportunité pour les employeurs qui pourront avoir accès à des conseils d'affaires spécifiques à leur réalité. Le projet couvre également les aspects de gestion du changement et du développement des compétences, deux éléments déterminants pour réussir l'intégration des nouvelles technologies. Il ne faut pas sous-estimer leur importance : selon plusieurs études, 80 % des projets d'investissement numérique sont voués à l'échec si les entreprises ne sont pas accompagnées. Le CPQ veut contribuer à faire de nos entreprises les plus innovantes », explique Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.

Un premier projet commun

Dans le cadre de leur première activité conjointe, Inno-centre lance une série de groupes de collaboration portant sur le thème de la transformation numérique. Ce projet consiste en la formation de groupes de 6 à 8 décideurs qui se réuniront dans le cadre de rencontres virtuelles, tous les 4 à 5 semaines. D'une durée de 2 heures, les rencontres seront animées par une conseillère séniore de l'équipe Services-Conseils RH du CPQ. L'objectif de ces rencontres est d'échanger sur les bonnes pratiques de gestion et de profiter de l'apport de chaque membre pour faire évoluer un projet de transformation numérique, aidant ainsi la communauté entrepreneuriale québécoise.

«?Inno-centre, qui dispose d'une large base d'entreprises clientes en croissance à travers tout le Québec, est heureux de s'associer au CPQ. Le CPQ joue un rôle clé auprès des employeurs et des associations sectorielles du Québec et nous saluons le fait que les entrepreneurs puissent utiliser les ressources du CPQ dans la poursuite de leurs objectifs de croissance. Avec ce premier évènement, les entrepreneurs pourront partager leurs expériences terrain et enrichir leurs stratégies de transformation numérique?» déclare Claude Martel, président Inno-centre.

Faites partie de la première cohorte qui débutera en septembre en vous inscrivant à partir du lien suivant : https://forms.gle/E4xJvSJRhhBK5snk7.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 30 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 500 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.inno-centre.com

À propos du CPQ

Depuis plus de 50 ans, le CPQ fédère les employeurs et leurs associations sectorielles qui oeuvrent dans tous les domaines d'activités, dans toutes les régions du Québec, et travaille activement afin que ceux-ci disposent des meilleures conditions possibles pour prospérer et faire prospérer le Québec. Pour plus d'information, visitez www.cpq.qc.ca

