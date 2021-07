Manac se joint à l'équipe de General Dynamics Power Team dans le cadre d'une offre visant à moderniser le parc de véhicules logistiques du Canada





SAINT-GEORGES, QC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Manac inc. (« Manac »), le fabricant de remorques le plus important et le plus diversifié au Canada, est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée par General Dynamics Land Systems-Canada pour concevoir et fabriquer les remorques à capacité légère et les transporteurs d'équipement lourd visés par l'offre de l'équipe General Dynamics dans le cadre du programme canadien de modernisation des véhicules logistiques (MVL). Manac possède cinq usines de fabrication dont une à Oran au Missouri, une seconde en Colombie-Britannique et trois dans la province de Québec.

Un programme de cette envergure requiert une organisation et des partenaires qui possèdent la profondeur et l'expérience pour gérer la portée et la complexité techniques. Les remorques à capacité légère MVL seront conçues et fabriquées à l'usine principale et siège social de Manac à Saint-Georges au Québec. La conception et la fabrication des transporteurs d'équipement lourd seront réalisées par une organisation partenaire de Manac.

« Nous sommes enthousiastes à l'égard de ce partenariat et croyons sincèrement avoir une combinaison gagnante pour soutenir General Dynamics Land Systems-Canada dans sa proposition pour le projet de modernisation des véhicules logistiques (MVL) du Canada », a déclaré Tom Ramsden, vice-président des ventes et du marketing de Manac. « Nous réunissons les meilleurs concepteurs de remorques avec d'excellentes capacités de fabrication, en ayant recours à l'expertise et à la diversité de chacun pour maximiser le potentiel de réussite de cette opportunité d'affaires très stimulante. »

Manac est une entreprise privée canadienne qui a été fondée en 1966 par Marcel Dutil à Saint-Georges, Québec, et est actuellement dirigée par son fils, Charles Dutil, qui est le président et chef de la direction de longue date de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur l'équipe MVL General Dynamics :

Canadian Defence Review: LVM Update The Power Team: http://www.canadiandefencereview.com/featured_content?blog/225 Lien vers le site internet de l'équipe MVL : https://lvmteamgd.com/?lang=fr

À propos de Manac inc. :

Manac est le plus important fabricant de semi-remorques au Canada et un chef de file dans la fabrication de semi-remorques spécialisées en Amérique du Nord. Manac offre une vaste gamme de fourgons, de plates-formes et de semi-remorques spécialisées, tels des bennes, des fardiers, des châssis ainsi que des semi-remorques à copeaux et à billots, lesquels sont vendus au Canada et aux États-Unis notamment sous les marques de commerce Manac®, CPS®, Peerless®, Darkwing®, UltraPlate®, UltravanTM, Liddell® Canada, Cobra® et AlutrecTM. Manac sert l'industrie de la remorque lourde dans les secteurs du transport routier, de la construction, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la foresterie et de l'agriculture. Manac fabrique ses remorques dans des usines situées à Saint-Georges, Laurier-Station et Val-des-Sources au Québec, à Penticton en Colombie-Britannique de même qu'à Oran au Missouri.

SOURCE Manac Inc.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 06:00 et diffusé par :