Les retours des consommateurs pendant et après la Covid-19

Cycleon publie une étude de marché mondiale sur les comportements des consommateurs en matière de retours

UTRECHT, Pays-Bas, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- 67 % des personnes en Allemagne choisiraient d'apporter un colis de retour à un point de dépôt, tandis qu'en Italie 62 % des personnes préféreraient un retrait à domicile.

Cycleon, expert en gestion globale des retours, a publié les résultats de son étude de marché mondiale sur le comportement des consommateurs en matière de retours. Ces informations sont précieuses pour informer les marques et les détaillants sur la meilleure façon d'aborder les retours afin de garder les clients heureux et de surpasser la concurrence.

Pendant la pandémie, le commerce électronique a connu un essor considérable, le nombre de personnes effectuant des achats en ligne n'ayant jamais été aussi élevé. Naturellement, cette augmentation a également entraîné une croissance des volumes de retour. Après avoir été négligées pendant des années, les enseignes de la grande distribution comprennent aujourd'hui l'importance d'optimiser leurs retours, afin d'améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Tout comme chaque client est différent, ses préférences en matière de retours le sont aussi. L'étude de Cycleon l'a confirmé en examinant les méthodes les plus et les moins populaires pour retourner des articles, par pays et par groupe d'âge. Les consommateurs ont répondu que, pendant cette période, leurs méthodes de retour préférées étaient le dépôt (39 %), l'enlèvement (31 %), le locker (casier) (15 %) et le retour en magasin (14%).

Les participants à l'enquête ont également été interrogés sur leurs préférences en matière de retours et de durabilité. 75 % d'entre eux ont indiqué qu'ils feraient des concessions pour que les retours soient traités d'une manière plus respectueuse de l'environnement.

En bref, bien que des tendances se soient dégagées entre les moyens de retour les plus et les moins populaires parmi les consommateurs, les réponses varient selon la géographie et la démographie. Cela démontre que les marques doivent comprendre les demandes des consommateurs, par marché, et être flexibles et accommodantes avec leur processus de retour pour satisfaire ces demandes.

Consultez le livre blanc de Cycleon (à télécharger gratuitement) pour explorer les résultats de l'enquête et découvrir comment ils peuvent aider votre marque à optimiser ses retours.

À propos de Cycleon/RLG

Cycleon est un spécialiste de la gestion des retours de produits. Un partenaire de premier plan, offrant un service complet aux marques et aux détaillants qui cherchent à optimiser leur logistique inverse.

Grâce à la couverture d'un réseau mondial, Cycleon gère les retours des consommateurs et des entreprises dans le domaine de la vente au détail, des services et du commerce électronique, en combinant l'informatique et la logistique tout en assumant l'entière responsabilité du parcours des retours. Les retours sont gérés intelligemment de bout en bout, de l'initiation des retours au redéploiement final.

Pour plus d'informations sur nos solutions et services, veuillez nous contacter via les coordonnées indiquées.

