Skyrock signe un partenariat avec Jellysmack pour développer son audience sur les réseaux sociaux

Ce partenariat a pour objectif de permettre à la radio d'accroitre son nombre d'abonnés, mais aussi d'optimiser la visibilité des contenus pour générer plus d'audience et de revenus.

PARIS, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Jellysmack, la start-up spécialisée dans la distribution de vidéos sur les plateformes sociales, a annoncé avoir signé un partenariat exclusif avec Skyrock qui rejoint ainsi son Media Partner Program. Le partenariat bénéficiera de la technologie basée sur l'IA de Jellysmack qui optimise et distribue le contenu vidéo pour développer l'audience de la radio sur Facebook.

"Première radio urbaine mondiale, avec plus de 3,4 millions d'auditeurs quotidiens, Skyrock est suivie par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. En conjugant nos expertises, ce partenariat avec Jellysmack va encore amplifier la forte relation qui nous lie à nos abonnés" confie Frank Cheneau, DG délégué au numérique de Skyrock.

Jellysmack, qui a récemment annoncé une levée de fonds auprès de SoftBank, a un savoir-faire inégalé dans la création, production et optimisation des contenus vidéos sur les réseaux sociaux. La licorne a notamment créé et lancé Oh My Goal et House of Bounce, les plus gros créateurs au monde dans le domaine du football et du basketball. Mais aussi Beauty Studio et Gamology, respectivement numéro 1 et numéro 2 dans la beauté et le gaming.

L'entreprise, fondée en 2016 et qui compte près de 700 employés déjà, est connue pour son Creator Program. Il a pour vocation d'identifier et développer l'audience des créateurs grâce à la technologie propriétaire de Jellysmack. Parmi les partenaires du Jellysmack Creator Program, on retrouve déjà les plus grands noms de la Creator Economy comme PewDiePie, MrBeast aux Etats-Unis ou encore FlorianOnAir, NotaBene et Fabien Olicard en France.

"Le Media Partner Program est une extension naturelle de ce que nous faisons déjà avec les créateurs" explique le co-fondateur et co-CEO de Jellysmack, Michael Philippe.

Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Skyrock qui fait partie de ces grands groupes médias dont la bibliothèque de contenus est incroyablement riche et sans cesse agrémentée. Notre rôle est de démultiplier l'audience de ce catalogue de vidéos emblématiques sur les plateformes où les jeunes passent le plus de temps."

A propos de Jellysmack

Co-fondée en 2016 par Michael Philippe, Robin Sabban et Swann Maizil, Jellysmack est la Global Creator Company qui détecte et développe les créateurs vidéo les plus talentueux du monde grâce à la technologie. Les outils exclusifs d'optimisation des données et des vidéos de l'entreprise stimulent la croissance de l'audience sociale, débloquant de nouvelles sources de revenus et amplifiant la monétisation. Jellysmack collabore actuellement avec plus de 250 créateurs influents, dont PewDiePie, MrBeast, Bailey Sarian, FlorianOnAir, Fabien Olicard ou Villebrequin. Jellysmack optimise, exploite et distribue du contenu vidéo créé par les créateurs sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube. La stratégie de création de la société s'appuie sur son succès dans la mise à l'échelle de ses propres chaînes dans les domaines de la beauté ("Beauty Studio"), du football ("Oh My Goal"), des jeux ("Gamology"), etc. Le contenu créé et géré par Jellysmack génère 10 milliards de vues chaque mois et touche près de 500 millions de fans partout dans le monde. De quoi en faire la plus grande entreprise de création et distribution de contenus au monde.

Pour en savoir plus, visitez jellysmack.com.

A propos Skyrock

Skyrock est la 3ème radio privée de France, la 2ème radio musicale et la première sur les moins de 35 ans. 3 423 000 auditeurs sont à l'écoute chaque jour¹. Avec près de 20.1 millions d'applications téléchargées, les services digitaux du groupe Skyrock génèrent avec les services web près de 144 millions de pages vues chaque mois.

¹Source Médiamétrie

