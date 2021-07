Étude OpinionWay pour Bruce : ¾ des employeurs déclarent que le digital améliore le processus de recrutement





PARIS, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bruce, agence de recrutement 100% digitale, dévoile les résultats de son étude "Recrutement et crise sanitaire, analyse des transformations du secteur" réalisée avec l'institut de sondage OpinionWay sur un échantillon national de 1 030 talents et 203 dirigeants, DRH et RRH du secteur privé. L'étude met en lumière les évolutions du secteur du recrutement dans le contexte de la crise sanitaire.

Une dynamique de recrutement amorcée et une nouvelle perception du travail

Malgré l'impact de la crise sur le marché du travail, le recrutement n'a pas subi de ralentissement économique. 97% des employeurs ont effectué au moins un recrutement sur cette période. 24% ont recruté jusqu'à 5 talents au cours de l'année passée. Un constat qui démontre la résilience et le dynamisme des entreprises françaises dans un contexte singulier puisque 9/10 employeurs ont pour objectif de recruter à nouveau dans les 12 prochains mois.

La crise a aussi fait évoluer la mentalité des talents qui sont désormais plus à l'écoute de leurs envies. En effet, 78% d'entre eux envisagent de changer d'emploi dans les 12 mois souhaitent occuper un travail qui ait du sens, et 72% pensent se reconvertir professionnellement.

Une digitalisation plébiscitée par les employeurs et les talents

82% des recruteurs disent avoir dû adapter leurs méthodes de recrutement. Malgré une digitalisation expresse de toutes les étapes de recrutement, le bilan est positif pour les entreprises : ¾ des employeurs déclarent que le digital améliore les processus de recrutement. Cette même opinion est partagée par 6/10 talents. Un plébiscite qui est amené à durer car :

74% des employeurs pensent que le digital leur donne accès à de meilleurs profils

82% estiment qu'il simplifie le suivi du processus, et 80% la gestion administrative des ressources humaines.

Le digital est perçu comme un gain de temps pour 84% des employeurs et pour 83% des personnes en âge de travailler.



A propos de Bruce :

Bruce est une agence d'emploi 100% digitale qui propose un recrutement moderne et efficace et une recherche d'emploi simple et juste. Grâce a? son algorithme de matching performant et à ses 70 experts, Bruce accompagne près de 500 000 talents et 1000 clients (PME et Grands Comptes) pour les aider à créer la parfaite rencontre.

