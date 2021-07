La nouvelle version du PLM de Centric Software® propulse le développement end-to-end des PGC





Centric 8 PLM v7.3 assure le lancement réussi des produits des secteurs agroalimentaire et des cosmétiques, soins et parfums

CAMPBELL, Californie, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software est fier d'annoncer que la nouvelle version de sa solution phare de gestion du cycle de vie du produit (PLM), Centric 8 PLM version 7.3, est désormais disponible. Centric Software offre les solutions métier les plus innovantes aux marques de produits de grande consommation (PGC), aux distributeurs, aux détaillants et aux fabricants des secteurs de l'alimentation et des boissons, des cosmétiques, soins et parfums, ainsi qu'aux épiceries et commerces multi-catégories, pour leur permettre de planifier, développer, sourcer, lancer et vendre leurs produits.

Centric PLMtm est une solution de développement produit end-to-end qui offre une « source unique de vérité » en temps réel, pour toutes les équipes, les informations et les flux liés aux produits. Centric PLM peut être connecté à d'autres systèmes d'entreprise - ERP, bases de données externes pour la conformité et la formulation, PPM, PIM, DAM - ainsi qu'à d'autres solutions, pour une visibilité du cycle de vie des produits, un contrôle et une optimisation complets. Les entreprises qui utilisent Centric réduisent leurs délais de mise sur le marché, accélèrent l'innovation, réalisent des lancements produit sans accroche, et assurent leur conformité.

La nouvelle version de Centric PLM inclut des fonctionnalités adaptées aux entreprises qui produisent des produits formulés, tels que les produits alimentaires, les boissons, les cosmétiques, les produits de soin et d'entretien. Centric v7.3 introduit également trois nouveaux modules, et améliore les fonctionnalités existantes d'inspection produit, de gestion produit et 3D.

« Les entreprises qui produisent des biens de consommation emballés doivent délivrer au travers de leurs produits une expérience client complète. Cela va du packaging à la nutrition, sans oublier l'esthétique, la traçabilité et la soutenabilité », explique Ron Watson, VP Produit chez Centric Software. « Centric PLM v7.3 offre aux entreprises produisant des PGC des innovations intuitives et efficaces pour optimiser les lancements produit, simplifier les changements au sein d'assortiments complexes, inclure les partenaires, respecter les normes de qualité et la conformité, et lancer des produits plus performants, plus vite. Dans ce contexte, la gestion de projet, l'emballage et l'assurance qualité priment pour enrichir en fin de compte l'expérience produit du consommateur final. »

Les entreprises qui regroupent différents types de produits avec des cycles de vie différents pour un lancement commun ou une opération promotionnelle doivent résoudre de nombreuses complications. La nouvelle fonctionnalité Projet du PLM de Centric permet de gérer différents types de produits au sein du même projet. De nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de créer un produit assorti tel qu'un panier cadeau contenant des aliments, des boissons, et des biens durables ou non pour un lancement commun. La visibilité parallèle et globale sur chaque projet réduit le risque, améliore la prise de décision et permet de mettre les produits sur le marché dans les délais fixés.

A cela s'ajoutent de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la commercialisation des produits formulés et non-formulés, en intégrant les données liées à l'étiquetage des aliments et les bases de données associées pour la gestion des ingrédients, des nutriments, des allergènes et des mentions présentes sur l'étiquette. Un nouveau module d'Approbation de l'emballage permet aux équipes de modifier et d'approuver la création graphique et la conception tout en s'assurant que les mentions présentes sur l'étiquette, la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles sont complètes et correctes, ce qui réduit les risques d'erreurs couteux.

Wicked Foods, l'entreprise américaine d'aliments d'origine végétale, a récemment choisi Centric PLM comme partenaire idéal de sa transformation digitale, pour gérer le cycle de vie complexe de ses produits qui inclut des contraintes réglementaires internationales liées aux ingrédients et à l'étiquetage.

« Lancer simultanément une multitude de produits dans différents pays avec des ingrédients et des exigences d'étiquetage spécifiques, différents calendriers, des modèles de distribution centralisés et une multitude de standards d'approvisionnement et de conformité, exige une solution de premier plan, de la trempe de Centric PLM », affirme Paul White, COO de Wicked Foods.

Centric PLM innove avec une stratégie d'intégration 3D indépendante, permettant aux concepteurs des produits et des emballages de travailler dans leur environnement de design 3D tout en étant connectés au PLM. Une fonctionnalité incomparable pour le design intérieur et extérieur des emballages, la conception des étiquettes et le placement et le prototypage virtuel pour les produits alimentaires, les cosmétiques ou d'autres produits moulés, tels que les chocolats ou les accessoires. Les capacités 3D de Centric sont davantage développées dans sa version v7.3 grâce à la compatibilité avec les fichiers de type Rhino et l'ajout de Conversations dans la visionneuse 3D pour créer un flux 3D collaboratif.

Les nouvelles fonctionnalités de Gestion des modifications (Engineering Change Management, ECM) simplifient les changements qui sont inévitablement apportés aux produits. L'impact d'une modification est calculé automatiquement et répertorié, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur l'adaptation de la stratégie et de l'exécution, et d'éviter à avoir à chercher l'information dont ils ont besoin dans l'urgence dans différents fichiers.

Au lieu d'extraire des données et des images du PLM pour créer des présentations externes pour les partenaires, au risque de les voir se périmer très rapidement, les équipes peuvent désormais créer des présentations directement avec Centric PLM grâce au nouveau module Présentation Produit.

« Axées sur le marché, les innovations de cette version de Centric PLM ont été développées en étroite collaboration avec nos clients-partenaires pour répondre aux exigences complexes des entreprises qui produisent des PGC », affirme Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Centric PLM met en oeuvre les initiatives de transformation stratégiques et digitales de nos clients, ce qui leur permet de délivrer des expériences produit optimales aux consommateurs finaux. »

