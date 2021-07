One Banana présente son Rapport 2020 sur le développement durable





One Banana, the better banana Co., présente son septième Rapport sur le développement durable de l'entreprise, qui se penche sur les réalisations exemplaires et l'exécution de sa stratégie de Développement durable, au cours d'une année 2020 transformatrice.

« Nous avons pris plus de temps, fourni plus d'effort, et utilisé plus de ressources pour préparer et publier notre rapport de durabilité, en raison de la mise en oeuvre de nouvelles méthodologies permettant de mieux mesurer et présenter la façon dont nous créons une valeur durable », a déclaré Javier Aguirre, directeur de société d'AgroAmerica. « À l'occasion de cette année particulièrement difficile, nous avons révisé les piliers de notre Stratégie de développement durable de l'entreprise, afin d'aligner les priorités commerciales sur les attentes en pleine évolution de nos parties prenantes. »

One Banana et One Banana Ingredients sont les marques sous lesquelles AgroAmerica commercialise des bananes et des ingrédients naturels. Cette année, la corporation a consolidé l'activité ingrédients de banane, en réduisant les déchets à un minimum, tout en offrant une nouvelle gamme d'aliments durables à ses clients.

Citons parmi nos réalisations exemplaires :

186 millions de bananes transformées en ingrédients alimentaires sous le principe de zéro déchet.

Création d'emploi pour 12 537 postes directs et indirects, promouvant l'égalité des sexes et des opportunités de croissance pour les employés, leurs familles, et les collectivités.

promouvant l'égalité des sexes et des opportunités de croissance pour les employés, leurs familles, et les collectivités. Utilisation responsable des ressources naturelles, grâce à un investissement dans la technologie permettant une réduction de jusqu'à 50 % de la consommation d'eau par rapport aux technologies d'irrigation traditionnelles.

par rapport aux technologies d'irrigation traditionnelles. 11 certifications internationales, appuyant la déclaration : Nous déployons tous nos efforts pour réaliser une production durable au quotidien .

. Des efforts sans précédent pour répondre à la pandémie de COVID-19, et une réponse extraordinaire à deux ouragans dans la région d'Amérique centrale.

Poursuite des projets existants concernant la conservation environnementale, l'éducation, la santé et la nutrition, parmi d'autres projets visant à promouvoir le bien-être des employés, de leurs familles et leurs communautés dans la zone d'influence, et à soutenir les activités de gestion communautaire.

« Nous sommes heureux de présenter notre Rapport sur le développement durable, à nos clients, à nos fournisseurs, aux entités de certification, et au grand public », a déclaré Fernando Bolaños, PDG d'AgroAmerica. « Il reflète notre engagement à exercer nos activités de manière responsable et à aligner notre gestion des affaires sur les Objectifs de développement durable, tout en assurant notre conformité à la Communication sur le progrès (Communication on Progress, CoP) dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies, une entité dont nous sommes signataires depuis 2020. »

Ce rapport réaffirme l'engagement de notre entreprise à produire des aliments et des ingrédients de manière responsable et durable.

« Notre rapport note les progrès réalisés et énonce nos attentes pour l'avenir », a ajouté Robert Adams, président de One Banana. « permettant ainsi à One Banana d'être the better banana Co. »,

Consultez le rapport intégral ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 01:45 et diffusé par :