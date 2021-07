Lenovo Research identifie 3 mesures que les entreprises peuvent prendre pour innover au-delà des limites





Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a lancé aujourd'hui Beyond Boundaries, un nouveau rapport sur l'état de l'innovation dans l'entreprise aujourd'hui. L'étude examine comment les entreprises innovent dans leur approche de l'avenir post-COVID, non seulement pour satisfaire la demande insatisfaite et libérer la croissance, mais aussi pour améliorer leurs performances sociales et environnementales.

La pandémie a agi comme un catalyseur pour l'innovation : alors que la communauté scientifique produisait un vaccin avec une rapidité inédite, le commerce agissait encore plus rapidement pour se transformer globalement en un modèle apte à fonctionner n'importe où.

Comment font alors les entreprises pour maintenir ces avantages de l'innovation, tout en se laissant porter par la vague ? Pour découvrir les réponses à ces questions, Lenovo a enquêté auprès des grands décideurs en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et dans la région Asie-Pacifique pour produire son rapport « Au-delà des limites » (Beyond Boundaries), une plongée dans le changement d'attitude envers l'innovation, et les tensions qui persistent après la pandémie pour les entreprises qui cherchent à se reconstruire et à croître.

Le rapport souligne notamment les conclusions suivantes :

Les entreprises reconnaissent que la diversité est directement liée à une innovation réussie, mais que la route est encore longue avant que les individus ne puissent être authentiquement eux-même au travail.

La remise en question d'une culture hiérarchique étouffante, qui va de pair avec une innovation efficace est loin d'être évidente. L'étude indique que certains responsables éprouvent des difficultés à s'adapter à un environnement de travail ascendant.

L'agilité de l'entreprise a généré une innovation améliorée. Toutefois, la crainte subsiste de voir ces gains s'évanouir, alors que les entreprises négocient la transition du retour au bureau, ou adoptent un modèle hybride équilibrant télétravail et travail sur site.

Fait révélateur, en dépit de tous les propos éloquents concernant la prise de risque et l'innovation, de nombreuses entreprises sont circonspectes et hésitent à faire le saut dans l'inconnu. Six entreprises sur dix (59 %) déclarent que la haute direction demande souvent la suspension d'une innovation, car trop expérimentale ou trop risquée. Ce chiffre grimpe à 70 % en Amérique du Nord.

Et que penser de l'impact environnemental tant vanté de l'innovation ? Il semble que plus une entreprise est grande, plus elle est susceptible d'utiliser l'innovation pour améliorer la viabilité environnementale. Il est encourageant de constater que près de la moitié (49 %) des grandes entreprises déclare que l'un des facteurs clés de l'innovation est d'améliorer leur performance globale dans la durabilité environnementale.

Dans le même temps, 60 % des grandes entreprises déclarent que la crise a catalysé leurs efforts de recourir à l'innovation pour améliorer leur performance sociale et environnementale, contre 54 % de toutes les entreprises sondées.

« Lors de l'année écoulée, la COVID nous a mis à l'épreuve et tout a changé : nous avons donc relevé le défi avec ce que nous maîtrisons le mieux : l'innovation », a déclaré Yuanqing Yang, Président-directeur général de Lenovo. « Désormais, au seuil de la nouvelle réalité, l'innovation reste cruciale pour libérer toutes nos potentialités. À mesure de notre transformation, d'un grand fabricant d'appareils en un leader technologique mondial, capable de relever les défis les plus difficiles que doivent confronter nos clients et le monde, cet engagement envers l'innovation est plus crucial que jamais.

« Pour nous, l'innovation est par nature imprévisible ; elle s'applique à des domaines inattendus : notamment à la révolution des environnements de travail hybrides et à l'amélioration des pratiques de gouvernance d'entreprise et environnementales. Mais rien n'intervient dans le vide, et c'est pourquoi nous discutons avec les responsables d'affaires du monde entier sur les prochaines échéances : comment nous pouvons, ensemble, cibler l'innovation pour nous aider dans l'édification d'un monde meilleur. »

Le rapport souligne également les conclusions suivantes :

Les hauts dirigeants disent vouloir prendre du recul pour laisser l'innovation s'épanouir, mais l'expérience des jeunes cadres donnent à penser qu'il n'en est rien.

L'innovation s'appuie sur la diversité, mais il est important de savoir « se couler dans le moule » si l'on veut défier le statu quo.

Pour libérer la prochaine phase d'innovation, les entreprises doivent utiliser la technologie pour favoriser la collaboration et l'ouverture à l'ère de la COVID.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d'une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 juillet 2021 à 01:40 et diffusé par :